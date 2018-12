Cadoul de Crăciun (The Christmas Shoes)

Cadoul de Crăciun (The Christmas Shoes) este un film american din anul 2002, care prezintă o dublă poveste în Ajunul Crăciunului. Un băiat dorește să-i facă mamei sale cadou o pereche de pantofi, disperat că medicii nu îi acordă acesteia șanse de supraviețuire. În același timp, un avocat trebuie să facă față destrămării căsniciei sale. Filmul are o poveste impresionantă și merită urmărit!

Singur Acasă (Home Alone)

Singur Acasă (Home Alome) este una dintre cele mai de succes comedii din toate timpurile, cu încasări de aproape 500 de milioane de dolari. Nu trebuie să pierzi niciun film din seria „Singur Acasă”, care îl prezintă pe Kevin, micuțul simpatic și mereu pus pe șotii, în numeroase aventuri.



Ho Ho Ho

Ho Ho Ho este un film de Crăciun de comedie din 2009, iar în momentul apariției sale era primul film românesc de Crăciun. Filmul îl prezintă pe Horațiu, un puști de 8 ani, care primește drept cadou de sărbători o zi la mall. Ceea ce ar fi trebuit să fie o zi normală de Crăciun se transformă, însă, într-o veritabilă aventură.



Pur și simplu dragoste (Love Actually)

Pur și simplu dragoste (Love Actually) este un film britanic din anul 2003, care prezintă diferite aspecte ale iubirii. Filmul arată 10 povești de dragoste separate care implică o varietate de personaje.

Noroc în dragoste (Serendipty)

Noroc în dragoste (Serendipty) este o comedie fantastică cu John Cusack și Kate Beckinsale. În goana de cumpărături, din iarna anului 1990, Jonathan Trager o întâlnește pe Sara Thomas. Doi străini în New York care se găsesc în goana nebună după cadourile de Crăciun și cad victime unei puternice atracții reciproce.

Miracolul de pe Strada 34 (Miracle on the 34th Street)

Miracolul de pe Strada 34 (Miracle on the 34th Street) este un film american de comedie din 1947 regizat de George Seaton. Dorey Walker și fetița ei nu cred prea mult în spiritul Crăciunului și trec prin numeroase aventuri ce merită urmărite.



Goana după cadou (Jingle All the Way)

Goana după cadou (Jingle All the Way) este un film de Crăciun foarte reușit din 1996, cu Arnold Schwarzenegger în rolul principal. Filmul prezintă povestea a doi tați rivali, amândoi disperați să găsească o figurină de acțiune cu Turbo-Man drept cadou, fiecare pentru fiul său, pe ultima sută de metri înainte de Ajunul Crăciunului.



Marea cursă de Crăciun (Arthur Christmas)

În Ajunul Crăciunului, la Polul Nord, fiul lui Moș Crăciun luptă din toate puterile să repare eroarea făcută de mecanism: un copil nu și-a primit cadoul. Pentru asta va apela la ajutorul buniciului său și la alte metode de livrare a cadourilor: o sanie și renii magic.

Moșul cel rău (Bad Santa)

Filmul prezintă povestea a doi escroci care pleacă într-o excursie prin magazine îmbrăcați ca Moș Crăciun și elful său. Cei doi plănuiesc să jefuiască fiecare instituție prin care trec, plan ce devine complicat când întâlnesc un copil de 8 ani ce îi învață adevărata semnificație a Crăciunului.



Crăciunul la Castel (A Princess for Christmas)

Jules Daly a primit o invitație la un bal organizat în seara de Crăciun, într-un castel din Europa. Aceasta aceeptă invitația ți merge împreună cu nepoții ei orfani, Maggie și Milo. Nici nu se gândea că va ajunge să se îndrăgostească la acel bal și cu atât mai puțin de un prinț.

