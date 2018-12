Lista celor mai îndrăgite colinde de Crăciun

De aceea, v-am pregătit lista celor mai îndrăgite colinde românești din toate timpurile.

Deschide ușa creștine



Deschide usa crestine

Ca venim din nou la tine

Drumu-i lung si-am obosit

De departe am venit.

Si la Viflaeem am fost

Unde S-a nascut Hristos,

Si-am vazut pe-a Sa mama

Pe care Maria-o cheama.

Cum umbla din casa-n casa

Ca pe fiul ei sa nasca.

Umbla-n sus si umbla-n jos

Ca sa nasca pe Hristos.

Umbla-n jos si umbla-n sus

Ca sa nasca pe Iisus,

Mai tarziu gasi apoi

Un staul frumos de oi.

Si acolo pe fan jos

S-a nascut Domnul Hristos

Cete de ingeri coboara

Staulul de-l inconjoara.

Ingerii cu flori in mana

Impletesc mandra cununa

Pe cununa-i scris frumos

„Astazi s-a nascut Hristos!”

Care cu puterea Sa

Mantui-va El lumea

Si-de acum pana-n vecie

Mila Domnului sa fie

Tuturor cu bucurie!

O ce veste minunată!



O, ce veste minunată!

În Betleem ni s-arată

Astăzi s-a născut

Cel făr’ de-nceput

Cum au zis prorocii.

Că la Betleem Maria

Săvârşind călătoria,

Într-un mic sălaş,

Lângă-acel oraş,

A născut pe Mesia.

Pe fiul în al Său nume,

Tatăl L-a trimis în lume,

Să se nască

Şi să crească,

Să ne mântuiască.

Steaua sus răsare



Steaua sus răsare

Ca o taină mare

Steaua strălucește

Și lumii vestește

Și lumii vestește

Ca astăzi Curata

Preanevinovata

Fecioara Maria

Naște pe Mesia

Naște pe Mesia

Magii cum zăriră

Steaua și porniră

Mergând după rază

Pe Hristos sa-l vază

Pe Hristos sa-l vază

Și dacă porniră

Îndată-L găsiră

La Dansul intrară

Și se închinară

Și se închinară

Cu daruri gătite

Lui Hristos menite

Ducând fiecare

Bucurie mare

Bucurie mare

Care bucurie

Și aici sa fie

De la tinerețe

Pan-la bătrânețe

Pan-la bătrânețe

Florile Dalbe



Scoală gazdă din pătuţ

Florile dalbe,

Şi ne dă un colăcuţ

Florile, florile dalbe.

Că mămuca n-o făcut

Florile dalbe,

Sâtă deasa n-o avut

Florile, florile dalbe.

Pe cand sâtă-o căpătat

Florile dalbe

Covata li s-o crăpat

Florile, florile dalbe

L-o sfadit mama pe tata

Florile dalbe

De ce s-a crapat covata

Florile, florile dalbe

Când covata o lipit

Florile dalbe

Cuptioru’ li s-o urnit

Florile, florile dalbe

Când cuptoru’ o pornit

Florile dalbe

Anul Nou o şi sosit

Florile, florile dalbe

Florile, florile dalbe.

O, Brad Frumos!



O, brad frumos, o brad frumos,

Cu cetina tot verde.

Tu esti copacul credincios,

Ce frunza nu si-o pierde,

O, brad frumos, o brad frumos,

Cu cetina tot verde.

O, brad frumos, o brad frumos,

Verdeata ta imi place.

Cand o revad sunt bucuros

Si vesel ea ma face.

O, brad frumos, o brad frumos,

Verdeata ta imi place.

O, brad frumos, o brad frumos,

Cu frunza neschimbata.

Ma mangai si ma faci voios

Si ma-ntaresti indata.

O, brad frumos, o brad frumos,

Cu frunza neschimbata.

Sus la Poarta Raiului



Sus la poarta Raiului, poarta Raiului

Paste turma Tatalui, turma Tatalui

Linu-i lin si iara lin, bate vantul frunza lin

Lin si iara lin

Dar la turma cine sta, oare cine sta

Sta chiar Maica Precista, Maica Precista

Langa ea un leganel, leagan leganel

Cu un copilas in el, copilas in el

Copilasul cand plangea, puiul cand plangea

Maica Sfanta-l legana, Maica-l legana

Copilasul cand dormea, puiul cand dormea

Maica Sfanta lin canta, Maica lin canta

Galbenă Gutuie



Dulce, galbenă lumină

Cum şi eu bălaie-eram

Mi-a pus mama o gutuie

Ce se coace-ncet la geam…

Aş muşca-o dar mă doare

Mă cuprinde-un fel de jind

Şi acum cînd trece anul

Parc-o simt îmbătrînind.

Refren:

Galbenă gutuie

Dulce, amăruie

Lampă la fereastră

Toată iarna noastră

Mama mea n-avea nici globuri

Nici beteală şi nici stea

Sărbătorile de iarnă

Cu gutui le-mpodobea…

Mi-a pus mama o gutuie

La fereastra dinspre drum

Şi acum când luminează

N-am putere s-o consum.

Refren:

Galbenă gutuie

Dulce, amăruie

Lampă la fereastră

Toată iarna noastră

Parcă are-n ea ceasornic

Şi al mamei plânset sfânt

Luminează şi se stinge

O gutuie pe pamânt

Luxul mamei cel mai mare

Când copii ne mai simţeam

Era pâinea de pe masă

Şi gutuia de la geam.

Refren: 2x

Galbenă gutuie

Dulce, amăruie

Lampă la fereastră

Toată iarna noastră.

Cerul și Pământul



Cerul si pamantul, cerul si pamantul

In cantec rasuna

Ingeri si oameni, ingeri si oameni

Canta impreuna.

Refren

Hristos se naste

Domnul coboara

Ingerii canta

Magii il adoara

Pastorii alearga

Ieslea o-nconjoara

Mari minuni se intamplara

Din rasarit vin, din rasarit vin

Magi cu bucurie

Cu dar de smirna, cu dar de smirna

Aur si tamaie

Refren

Din cer Cuvantul, din cer Cuvantul

In trup se arata

Noaptea din lume, noaptea din lume

Zi se face indata.

Refren

Hristos se naste, Hristos se naste

Veniti la inchinare

Cu vesel suflet, cu vesel suflet

Vesela cantare.

Domn, Domn să-nălțăm



Am plecat sa colindam

Domn, Domn sa-naltam

Cand boierii nu-s acasa

Domn, Domn sa-naltam

C-au plecat la vanatoare

Domn, Domn sa-naltam

Sa vaneze caprioare

Domn, Domn sa-naltam

Caprioare n-au vanat

Domn, Domn sa-naltam

Si-au vanat un iepuras

Domn, Domn sa-naltam

Sa faca din pielea lui

Domn, Domn sa-naltam

Vesmant frumos Domnului

Domn, Domn sa-naltam

Trei păstori



Trei pastori se intalnira

Si asa se sfatuira

Raza soarelui

Floarea Soarelui

Haideti fratilor, sa mergem

Floricele sa culegem

Raza soarelui

Floarea Soarelui

Se le culegem cu vita

Sa-mpletim o cununita

Raza soarelui

Floarea Soarelui

Si sa facem o cununa

S-o impletim cu voie buna

Raza soarelui

Floarea Soarelui

Sa o ducem lui Hristos

Sa ne fie de folos

Raza soarelui

Floarea Soarelui

Trei crai de la răsărit



Trei crai de la rasarit

Spre stea au calatorit

Si-au mers dupa cum citim

Pana la Ierusalim

Acolo dac-au ajuns

Steaua-n nori li s-a acuns

Si le-a fost a se plimba

Prin oras a intreba.

Unde S-a nascut, zicand:

Un Crai mare de curand?

Iar Irod imparat

Auzind s-a tulburat.

Pe crai grabnic i-a chemat

Si in taina i-a-ntrebat

Ispitindu-i vru setos

Ca sa afle pe Hristos.

Craii daca au plecat

Steaua iar s-a aratat

Si a mers pan’a statut

Und’ era Pruncul nascut.

Si cu toti s-au bucurat

Pe Hristos dac-au aflat

Cu daruri s-au inchinat

Ca unui Mare-mparat.

Pe strada din Viflaim



Pe strada din Viflaim

Mere maica cu Iosif

Iisus s-a nascut in sara de Craciun.

Cand din Viflaim sa iasa,

Sa oprira la o casa,

Iisus s-a nascut in sara de Craciun.

Langa poart-un tanar sta

Si pe dansii-i intreba

Iisus s-a nascut in sara de Craciun.

De unde veniti drumeti?

Tocmai de la Nazaret

Iisus s-a nascut in sara de Craciun.

Fie-ti mila tanar bun

Si nu ne lasa pe drum

Iisus s-a nascut in sara de Craciun.

Ca afara-i frig si noapte

Maica Sfanta nu mai poate

Iisus s-a nascut in sara de Craciun.

Tanarul fiind milos

Le raspunse bucuros

Iisus s-a nascut in sara de Craciun.

Nu departe de imas

Are tata miei in grajd

Iisus s-a nascut in sara de Craciun.

Iosif si Maica s-au dus

Si la grajde i-au ajuns

Iisus s-a nascut in sara de Craciun.

Si l-au nascut pe Iisus

Si l-au nascut pe Iisus

Iisus s-a nascut in sara de Craciun

Iisus s-a nascut in sara de Craciun…

Praznic luminos



Praznic luminos, stralucit frumos

Astazi ne-a sosit si ne-a-nveselit,

Ca Mantuitorul si Izbavitorul

Cu trup s-a nascut, cu trup s-a nascut.

Raiul cel inchis, azi iar s-a deschis,

Sarpelui cumplit capul s-a zdrobit

Si stramosii iara, din Sfanta Fecioara

Iar s-au innoit, iar s-au innoit.

Ingerii cantau, pastori fluierau,

Magii se-nchinau, toti se bucurau.

Dar Irod era ca se tulbura

De nasterea Sa, de nasterea Sa.

El il cauta, voind mortii-a-L da,

Iar Pruncul Iisus din tara s-a dus.

Fie laudat, binecuvantat,

In veacuri amin, in veacuri amin.

Ziurel de Ziuă



La poarta la Taringrad,

Ziurel de ziua,

Sade-un fecior de-mparat,

Ziurel de ziua.

Cu parutul retezat,

Ziurel de ziua,

In carjuta rezelmat,

Ziurel de ziua.

Unde s-a nascut Hristos,

Ziurel de ziua,

Mesia, chip luminos,

Ziurel de ziua.

Sus in deal la Galileu,

Ziurel de ziua,

La casa lui Dumnezeu,

Ziurel de ziua.

Mititel si-nfasatel,

Ziurel de ziua,

In scutec de bumbacel,

Ziurel de ziua.

Sculați gazde, nu dormiți



Sculati, gazde, nu dormiti,

Vremea e sa va treziti.

Casa sa vi-o aranjati,

Flori de mar,

Si masa s-o incarcati

Flori de mar.

Ca umblam si colindam

La multi ani sa va uram,

Sa traiti, sa-ntineriti,

Flori de mar,

Pentru multi ani fericiti,

Flori de mar.

Si la anul vom veni,

Numai daca ni-ti pofti.

Si mai multe vom ura,

Flori de mar,

Un cocut faca ni-ti da,

Flori de mar.

Si colinda nu-i mai multa,

Sa traia cine asculta!

Si colinda-i atata,

Flori de mar,

Cine-asculta sa traia,

Flori de mar!

Linu-i Lin



Linu-i lin si iara lin

Bate vantul cat de lin

Frunza verde de malin [bis toata strofa]

Sculati gazde nu dormiti

Ca nu-i vremea de dormit

Refren

Ca-i vremea de sa sculati

Casele le asezati

Refren

Pe la use cu branduse

La feresti cu flori domnesti

Refren

Si colinda nu-i mai multa

Sa traia cine-o asculta

Refren

Si colinda-i atata

Cine-asculta sa traia

Afară ninge liniștit



Afara ninge linistit

Si-n casa arde focul,

Iar noi pe langa mama stand,

De mult uitaram jocul.

In casa patul e facut

Dar cine sa se culce?

Cand mama spunea de Iisus

Cu glasul ei cel dulce.

Cum s-a nascut in fan

In ieslea cea saraca

Iar boii peste el suflau

Caldura ca sa-i faca

Si-au mai venit la el acolo,

Pastorii de la stana

Si ingerii cantau in cor,

Cu flori de crin in mana

Sursă ffoto: 123rf.com