Links Associates aniversează 10 ani

“Suntem de 10 ani pe piaţa comunicării strategice din România şi nu ne e nici ruşine, nici teamă să spunem că facem LOBBY. Pentru că, dincolo de ceea ce face în mod normal o agenţie ca a noastră, şi anume deschide canale de comunicare şi conectează adecvat oameni şi instituţii pentru atingerea unor obiective de business, misiunea noastră, încă de la început, a fost aceea de a crea dezbatere în jurul obiectivului pe care îl promovăm. Facem asta respectând legea şi interesul public, iar după 10 ani de comunicare strategică, credem că lobby-ul profesionist a transparentizat şi profesionalizat relaţia dintre mediul de business şi autorităţi”, spune Corina Vinţan, CEO Links Associates.

În toți acești ani, principalul efort al agenției a fost acela de a lărgi cadrul de consultare.

“Dacă în 2008, ca ţară proaspăt intrată in Uniunea Europeană, opacitatea instituţiilor era dezarmantă, iar lobby-ul se practica într-o formă primitivă, sub forma înţelegerilor între persoane şi grupuri, în 10 ani s-a format o mică industrie, din care facem şi noi parte, şi la naşterea căreia am contribuit, care practică un lobby etic şi responsabil. Noi credem că acest proces, început de companii, în care interesul privat este făcut public, tocmai pentru că el este unul congruent cu interesul general, trebuie continuat de către toţi actorii implicaţi în efortul de influenţare a deciziei publice. Rolul nostru de comunicatori este de a juca un rol activ în creşterea încrederii generale în instituţii, prin practicarea unei comunicări integre, orientată către toate părţile implicate”, a explicat Corina Vinţan.

Cu o abordare integrată încă de la început, Links Associates şi-a adăugat în ultimii ani, în special în urma afilierii la Edelman – cea mai mare reţea independentă de PR din lume – practici noi, precum PR-ul comercial şi de brand, reuşind astfel un mix complet de servicii, din care fac parte: public affairs, intelligence, comunicare corporate, managementul crizelor, managementul reputaţiei, evenimente.

De-a lungul celor 10 ani de activitate, Links și-a ajutat clienții să-şi depăşească limitele, să identifice şi să diminueze riscurile, să spargă barierele gândirii convenţionale, să schimbe cursul dezbaterii publice, pentru a câştiga notorietate, leadership şi favorabilitate. Agenția a acumulat expertiză în 14 industrii, unele dintre ele fiind considerate domenii dificile, precum securitate şi apărare, aeronautică sau energie.

Portofoliul Links include şi industrii precum telecom, real-estate, retail, industrie grea, agricultură, sănătate, FMGC, tobacco, servicii, technology, organizaţii neguvernamentale.

În continuare, Links Asscociates anunță că se va concentra pe crearea de parteneriate strategice în scopul internaţionalizării acţiunilor sale în domeniu.