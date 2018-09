Lil Wayne a încercat să se sinucidă la vârsta de 12 ani

Lil Wayne a încercat să se sinucidă pe când avea doar 12 ani, după ce mama sa i-a interzis să mai cânte rap. În noua sa piesă, rapperul spune că „a ratat inima cu câțiva centimetri”.

El a mai făcut referire în trecut la acest incident, dar întotdeauna a spus că a fost neintenționat. De data aceasta, el a admis că a încercat să se sinucidă, împușcându-se în piept.

Wayne, al cărui nume adevărat este Dwayne Michael Carter Jr, a acordat un interviu revistei Billboard în care a vorbit despre tentativă.

„Când avea 12 ani, Wayne a găsit o armă în casa mamei sale și s-a împușcat în piept, ratând inima. În trecut, a afirmat că a fost un accident. Dar acum, în noua sa piesă, Wayne admite că a fost o tentativă de sinucidere, după ce mama sa i-a spus că nu mai are voie să cânte rap”, scrie Billboard.

Mack Maine, prieten apropiat de-al rapperului, a declarat: „Mi-a zis într-o zi că este gata să vorbească despre asta acum. Fiind adult, ajungând la un nivel de maturitate și confort a zis: vreau să vorbesc pentru că știu că sunt o mulțime de oameni acolo care ar putea să treacă prin asta”.

Lil Wayne a mai menționat incidentul în piesele sale, în special în cântecul „Mad”, în 2016.

În acest nou vers, el a spus: „Și când am încercat să mă sinucid, nu am murit/ Îmi amintesc cât de furios am fost în acea zi/ Omule, trebuie să te eliberezi înainte să îți stea în drum”.

De asemenea, el se adresează mamei sale: „Doamnă Cita, îmi amintesc că m-am așezat în fața armei tale/ Punând-o la piept și ratându-mi inima cu câțiva centimetri, oh Dumnezeule”.

„Îmi amintesc că muream pe podeaua camerei ei și m-am trezit în brațele unui polițist”, a mai spus rapperul în piesă.

Wayne, în vârstă de 35 de ani, este acum tatăl a patru copii și a vândut peste 100 milioane de albume în întreaga lume.

Sursă foto: Northfoto