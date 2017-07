La o lună de la moartea tatălui său a postat o poză pe Twitter. Imaginea a devenit virală

Tyler Crowe în vârstă de 22 ani știa că îi va fi greu să calce pe urmele tatălui său, Dr Todd Crew, medic anestezist la spitalul Oconee.

Medicul a lucrat în acest spital de 23 ani. Era genul de medic care se ruga alături de pacienți sau cânta colinde de crăciun în mijlocul verii, totul pentru a-i relaxa pe cei cărora le administra anestezia.

În luna noiembrie a anului trecut, Todd Crew a simțit dureri puternice în abdomen. Diagnosticul a fost crunt, cancer.

Soția și copiii lui nu au apucat să se obișnuiască și să conștientizeze acest diagnostic, pentru că la doar șase luni, Todd Crew a murit la 52 ani.

Tyler, băiatul lui Todd urmează o facultate de biologie și dorește să-i calce pe umeri tatălui său, să ajute oamenii așa cum a făcut-o el. Iar de curând a fost angajat în spitalul la care lucra tatăl său.

La o lună de la moartea tatălui său, Tyler s-a dus pentru prima oară la noul său loc de muncă. Tyler a primit un dulap în vestiarul angajaților. O coincidență plăcută a fost faptul că a primit exact fostul dulap al tatălui său, dulapul 21.

My dad passed away a month ago and today I started working at the hospital and got his locker. I just want to help people like he did. pic.twitter.com/OSUBe5jsLY

— Tyler Crowe (@crowes_nest_) June 28, 2017