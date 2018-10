Kim Kardashian, „hărțuită” de Kanye West care își dorește mai mulți copii

Vedeta de televiziune a dezvăluit că soțul ei pune presiune asupra sa pentru a-și mări familia, deși au deja împreună trei copii: North (5 ani), Saint (2 ani) și Chicago (8 luni).

„Kanye vrea mai mulți, totuși. Mă hărțuiește. Vrea cam șapte. Parcă e blocat pe șapte”, i-a dezvăluit Kim prietenei sale, Larsa Pippen, în cadrul show-ului „Keeping Up With The Kardashians”.

Vedeta în vârstă de 38 de ani nu este prea încântată de aceasă idee și nu pare dispusă să mai aducă și alți copii pe lume.

„Șapte este o nebunie. Nu aș putea niciodată, mai ales în lumea în care trăim”, a precizat ea.

„Am ezitat să mai am alți copii deoarece mă ține trează noaptea gândul cum vor supraviețui copiii mei în această lume nebună”, a explicat Kardashian.

Kim Kardashian și Kanye West s-au căsătorit în anul 2014, la un an după ce vedeta de televiziune a divorțat de Kris Humphries cu care a fost măritată din 2011 până în 2013.

Citește și: Dwayne Johnson, mesaj emoționant pentru mama sa

Citește și: Un pachet suspect a fost găsit în restaurantul lui Robert De Niro din New York

Sursă foto: Northfoto