Katy Perry i-a oferit o crenguță de măslin și o scrisoare lui Taylor Swift

Momentele de tensiune și neînțelegeri dintre Katy Perry și Taylor Swift sunt pe cale de a fi date uitării. Pasul spre împăcare a fost făcut de Katy care i-a trimis rivalei sale o crenguță de măslin.

Se pare că Swift a acceptat atât crenguța (semnul păcii) cât și scrisoarea pe care Pery i le-a trimis. Mai mult, ea a postat pe instagram o imagine cu cadourile primite.

Lângă fotografie a postat mesajul „Mulțumesc Katy”.

„Bună veche prietenă. M-am tot gândit la cele întâmplate între noi şi neînţelegerile pe care le-am avut şi am vrut să lăsăm totul deoparte”, se arată în scrisoarea lui Perry pentru Taylor.

În imagine se mai vede cum Katy îi spune lui Swift că îi pare rău pentru ceva anume, însă se întrerupe la aceste cuvinte.

Katy Perry sent Taylor an olive branch for the opening night of the reputation Stadium Tour! pic.twitter.com/6GDamcxezI

— Taylor Swift Updates (@TSwiftPR) May 8, 2018