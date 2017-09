Jurnalista Corina Dragotescu a făcut un RMN pelvin. Rezultatul primit a șocat-o

Pentru că acum câțiva ani, a fost diagnosticată cu cancer, jurnalista Corina Dragotescu face periodic analize de screening pentru a vedea dacă boala a recidivat.

De curând, ea a făcut un exament RMN la o clinică privată din capitală, însă rezultatul primit a șocat-o.

”Examenul RMN, cu vesta cu antene, a fost pentru abdomen si pelvis, dat fiind faptul ca eu am avut cancer ovarian. Totusi in aceasta dimineata minunata de joi, m-am trezit cu un rezultat pentru RMN la cap, in care se vorbeste inclusiv de deviatia mea de sept, pe stanga. Nu avusesem casca cu antene pe cap la momentul RMN-ului deci putin probabil sa am vreu rezultat din zona capului. Si totusi, era numele meu pe rezultat”, a scris Corina pe Facebook.

Ea a mers la clinica respectivă cu rezultatul și spune că doctorii au fost la fel de uimiți ca și ea.

”Cand au verificat au constatat ca era o greseala si ca pusesera pe foaia mea rezultatul de la alt pacient. Tot cu deviatie de sept. Ma intreb daca acel pacient ca a facut RMN la cap a primit rezultatul in care sa i se spuna ca nu mai are ovare.”