Izvorul Tămăduirii. Ritualul care îți spune cât mai ai de trăit

Izvorul Tămăduirii este una dintre cele mai mari și puternice sărbători din calendarul creștin-ortodox și se prăznuiește în fiecare an în Săptămâna Luminată, în prima zi de vineri de după Paște.

Izvorul Tămăduirii este un praznic închinat Fecioarei Maria și amintește de minunile făcute de Maica Domnului la râul din Constantinopol (astăzi Istanbul). Acolo, Fecioara Maria s-a arătat viitorului împărat bizantin Leon pentru a-l sfătui să folosească apa râului întru vindecarea bolnavilor. Totodată, conform tradiției, astăzi se merge la biserică pentru a participa la slujba de sfințire a apei, numită Agheasma Mică. Această apă se bea peste an, în fiecare dimineață, pe stomacul gol, considerându-se a fi tămăduitoare. De asemenea, se stropește casa, curtea, livada și gradina și se pune câte un strop în vasele din care se adapă animalele. Acest obicei se spune că ferește de rele și necazuri și este aducător de belșug și rodnicie.

Ritualul care îți spune cât mai ai de trăit

O superstiție din popor spune că de Izvorul Tămăduirii poți afla cât timp mai ai de trăit, dacă urmezi un ritual specific. Astfel, se ia o cană goală și se pune sub un nuc sau sub un pom de soc. Cana se lasă acolo pe parcursul zilei, iar spre înserat se verifică. Dacă în cană se găsește pământ, atunci sfârșitul este aproape, iar dacă cana este goală, înseamnă că persoana respectivă se bucură de o viață lungă. De asemenea, cu cât cana are mai mult pământ, cu atât sfârșitul este mai aproape.

Sursă foto: Shutterstock