Ischgl. Bagajul, crema și vacanța

În Ischgl am luat primele lecții de snowboard, am învățat să merg pe schiuri și am făcut pentru prima dată schi fond, un sport pe cât de plictisitor în aparență, pe atât de frumos și de provocator în realitate – îți antrenezi toate grupele de mușchi și arzi vreo mie de calorii pe oră.

În bagajul pentru munte am pus, ca de obicei, echipamentul pentru pârtie, ochelarii de soare, casca, genunchierele, balsamul de buze, protecția împotriva razelor ultraviolete, dar și protecția împotriva temperaturilor scăzute: gelul de curățare și crema emolientă pentru corp Sensitelial. Le cunosc beneficiile și am încredere în ele, pentru că le folosesc de mai multă vreme. Iar gama a fost concepută de Laboratoarele Dermatologice ACM din Franța pentru a hidrata pielea uscată sau cu tendință atopică și conține ingrediente precum untul de shea, jojoba, ceară de albine și uleiul de sâmbure de caisă. Dar să vi le prezint.

Gelul de duș mă duce cu gândul la textura și culoarea mierii de salcâm, dar și la beneficiile ei, pentru că, surprinzător sau nu, ambele calmează pielea. Și dacă ar fi să insist cu impresiile tactile – în ceea ce privește produsul, firește, aș compara spuma dimineților cu cel mai fin mousse de ciocolată albă. Un mousse de ciocolată albă care curăță pielea cu blândețe, menține pH-ul natural și, prozaic, dar adevărat, ajută la refacereafilmului hidrolipidic al epidermei. De altfel, acesta este și singurul „mousse de ciocolată” care le este recomandat copiilor cu vârsta peste 3 ani în fiecare zi (pentru copii mai mici de 3 ani, consultați medicul în prealabil). Se clătește ușor, nu usucă pielea și… „nu strică dinții”.

Și crema pentru corp poate fi folosită de piciuleți. Nu conține parfum, nu irită pielea și are o textură lejeră. E atât de plăcută încât am depășit cu grație recomandarea de a o folosi o dată sau de două ori pe zi, după baie sau duș. Dar asta numai pentru că mâinile mele fac duș de mai multe ori pe zi și nu numai că le usuc, dar se și usucă. Deci am o scuză.

Revenind la calitățile care califică această cremă să intre în bagajul meu, în ciuda faptului că este supraponderală… Are 500 ml, cât să-mi ajungă dus-întors pe 1,70 m înălțime, de mai multe ori, în mai multe zile, indiferent de sensul de aplicare. Crema este absorbită de piele foarte repede, avantaj de necontestat în fața femeilor-mereu-pe-fugă, calmează pielea și o hidratează. Deci frigul nu-mi va stresa pielea, oricâte ore voi sta (corect ar fi schia) pe pârtie.

Am zis pârtie? În Ischgl pistele albastre sunt ideale pentru cei care vor să stăpânească schiurile sau placa. Autostrăzile albe, cu vreo patru benzi, îți permit să faci toate greșelile de începător posibile și imposibile. Și sunt atât de lungi încât, până ajungi dintr-un capăt într-altul, ai toate șansele să te prinzi cum stă treaba cu valsul pe zăpadă.

Ischgl are 239 de km de pârtii foarte bine îngrijite, dintre care: 47 de km pentru începători, 143 de km cu dificultate medie, 34 de km cu dificultate mare. Dar și o mulțime de oportunități pentru distracție. Recomand călduros fularul, mănușile și crema hidratantă, pentru că motto-ul stațiunii, „Relaxează-te, dacă poți”, este valabil de dimineața până seara.