Irina, ex-A.S.I.A, primele declarații despre sarcină și naștere

Irina Nicola, fosta membra a trupei A.S.I.A, a devenit mămică pe data de 2 februarie. Artista a născut, într-o discreție totală, la o clinică privată din Viena, Austria.

După ce în octombrie 2015 Irina a îmbrăcat rochia de mireasă și a avut parte de o nuntă luxoasă, dar ferită de privirile curioșilor, în Budapesta, Ungaria, acolo unde, de altfel și locuiește alături de soțul său, iată că anul acesta a devenit, pentru prima oară, mămică, aducând pe lume o fetiță de nota 10 pe care o va boteza Scarlet Maria. Cu toate că s-a vehiculat la un moment dat că artista ar fi apelat la o mamă surogat, acesta fiind motivul pentru care și-a ținut sarcina secretă, Irina a negat vehement supozițiile și a explicat care a fost motivul discreției totale:

„Nu a fost un secret, nu am ţinut în secret faptul că sunt însărcinată, dar nu am ieşit în public să spun asta, însă sunt multe persoane care au ştiut. Am participat şi la un eveniment monden cu vreo 700 de persoane fiind foarte însărcinată. Fetiţa este cuminte, e foarte veselă. Scarlet Maria este numele ei. Am fost binecuvântaţi cu un copil minunat, iar botezul îl vom face în Ungaria, la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Fetiţa s-a născut vineri, pe 2 februarie, și face o lună tot vineri, tot în data de 2. Nu sunt așa de obosită, ea doarme mult, doarme şi 5 ore. Nu am apelat la o mamă surogat, am auzit şi eu că au apărut astfel de zvonuri, dar s-a văzut bine că am fost însărcinată, sunt zvonuri apărute din cauza faptului că eu nu am oferit foarte multe detalii despre sarcină.” – a declarat Irina la emisiunea Vorbește lumea de la Pro Tv.

Irina Nicolae, în vârstă de 40 de ani şi Marius Vizer, de 59 de ani, preşedintele Federației Internaționale de Judo, sunt împreună de peste 15 ani, cei doi, în ciuda diferenței de vârstă, înțelegându-se de minune și formând un cuplu extrem de apreciat.

Sursă foto: Facebook