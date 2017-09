Ioana Dumitrache a demonstrat că slăbitul este o călătorie de durată cu rezultate spectaculoase

Ioana Dumitrache este make-up artist și beauty blogger. Multe machiaje realizate de ea au apărut în nenumărate proiecte online și în revistele glossy. Pe blogul ei găsești articole despre frumusețe, care inspiră zeci de mii de fani care o urmăresc. Tot pe blogul ei, vei descoperi unul dintre cele mai importante proiecte personale – #mybodyjourney.

Despre ce este vorba? În urmă cu doi ani, Ioana și-a propus să-și schimbe stilul de viață și să slăbească. Pentru cineva care dorește să scape de câteva kilograme și nu reușește este o inspirație să vadă transformarea. În galeria foto poți vedea câteva fotografii before and after.

În primăvara acestui an, Ioana a fost invitata noastră într-un live pe unica.ro să ne povestească mai mult despre cum a slăbit. Slăbise 38 de kilograme de la jumătatea anului 2015.

Am întrebat-o pe Ioana câte kilograme a slăbit până acum. Evident, este întrebarea al cărei răspuns este așteptat de toată lumea atunci când vede o asemenea transformare fizică. „Sunt într-o perioadă în care nu înțeleg presiunea care se pune pe kilograme. Parcă nimeni nu înțelege că e mai important să dezvolți masă musculară decât să scazi pe cântar”, mi-a spus ea. I-am dat dreptate și nu am insistat. Cea mai mare capcană în care picăm cu toții este să facem calcule peste calcule, cât a slăbit în fiecare lună, poate trebuia să fi slăbit mai mult, mai puțin etc. De pe margine toată lumea are păreri.

Cine o urmărește pe Ioana pe Facebook sau pe blog o vede dimineața la 7:00 la sala de sport câteva zile pe săptămână, vede pe Instagramul ei ce mănâncă și nu e mare aglomerație pe farfuriile ei. Și acest lucru nu de o lună, ci de doi ani. O asemenea transformare cere, pe lângă voință, și o schimbare radicală a stilului de viață.

Ce spunea Ioana Dumitrache după un an de zile

„După ani în care am încercat tot felul de diete minune şi programe de sport care s-au finalizat cu renunţarea mea şi întoarcerea la vechile obiceiuri, am înţeles într-un final unde greşeam. Greşeam pentru că mă concentram doar pe rezultate. Rezultate pe care le voiam atunci şi acolo. Cred că ştiţi despre ce vorbesc”, povestea Ioana în urmă cu un an pe blogul ei.

„Într-un an de zile am reuşit să renunţ aproape în totalitate la alimentele care conţin zahăr, am făcut sport de 3-6 ori pe săptămână, am reuşit să alerg 6 km fără să mă opresc, am făcut un curs de nutriţie pentru a înţelege mai bine cum trebuie să îmi hrănesc organismul şi am învăţat foarte multe lucruri despre un stil de viaţă sănătos de la antrenorul meu, am slăbit 30 de kilograme şi am trecut de la măsura 52 la haine la măsura 44. Şi nu voi nega că mare parte din merit se datorează lui Iulian care a ştiut nu doar să mă înveţe şi să mă motiveze, ci mi-a arătat că suntem o echipă şi că orice gest afectează în mod egal echipa”.

Ioana, după doi ani de când s-a apucat de slăbit

În urmă cu doi ani, Ioana a făcut câteva fotografii pe care le-a pus pe blogul ei. Anul acesta, pentru a a marca schimbările și progresele uimitoare din această perioadă, a refăcut fotografiile în aceleași locuri și a povestit despre călătoria ei pe care o poți găsi pe blogul ei cu hashtagul #mybodyjourney.

Ioana Dumitrache: „#MyBodyJourney nu este despre slăbit și despre a te încadra în niște standarde clasice de frumusețe. #MyBodyJourney este despre acceptare și iubire de sine. Pentru mine a face sport și a mânca sănătos este o dovadă de iubire de sine. #MyBodyJourney nu este povestea clasică cu care să te lauzi că ai slăbit un număr considerabil de kilograme într-un timp record. Să slăbesc nu a fost niciodată obiectivul suprem, a fost doar rezultatul tuturor eforturilor și schimbărilor pe care le-am făcut. M-am bucurat tot timpul de progresul meu, doar am muncit din greu pentru el, dar nu am pus niciodată presiune pe mine. Nu mi-am dat niciodată un deadline pentru că eu am ales să mă concentrez pe proces și pe toate lucrurile pe care le-am învățat despre mine și despre cum să am grijă de sănătatea mea. Trăim numai pe repede înainte încât uităm să fim prezenți la ce ni se întâmplă. Eu am ales să fiu atentă la fiecare durere de mușchi dată de o febră musculară pe care am simțit-o, la fiecare poftă culinară pe care nu trebuia să mi-o satisfac, la fiecare jignire sau încurajare pe care o primeam și chiar și la cum se schimbă atitudinea oamenilor din jurul meu față de mine pe măsură ce slăbeam.”

În galeria foto poți vedea mai multe fotografii cu Ioana din 2015 si de anul acesta.

