(P) Interviu. Georgiana și Alexa despre floristică si Flori Sauvage

Cine sunteți și cum ați ajuns să lucrați cu florile?

Georgiana: Cred că toți avem un dar al nostru, suntem buni la ceva anume și la un moment dat ajungem să fim conștienți de asta. Mă consider o persoană creativă și îmi place pur și simplu să creez. Așa mă simt în elementul meu. Inițial, partea cu florile naturale îmi părea greu de realizat datorită perisabilitatii lor . Îmi era efectiv frică, păreau mult prea fragile. Și acesta cred că a fost motivul pentru care am tot amânat întâlnirea cu florile naturale. Dar, până la urmă, întâlnirea cu ele chiar a fost magică și a meritat așteptarea. Am fost la un curs de flori și după ce am realizat primul aranjament floral, lucrurile erau clare în mintea mea. Asta trebuie să fac pe mai departe. A fost un Aha-moment!

Alexa: Eu am ajuns pe drumul ăsta în urmă unei schimbări totale de carieră. Timp de 5 ani am locuit în Marea Britanie unde mi-am făcut studiile și am lucrat în consultanță de management la o corporație. Deși în ochii lumii eu eram percepută că având succes, nu simțeam niciun fel de satisfacție, nu mi se potrivea drumul ales. Așa că la începutul lui 2018 mi-am luat inima în dinți și am renunțat la tot. Am revenit în România, unde am luat-o de la zero. Eram pasionată de flori de mulți ani, mai mergeam pe la ateliere și workshop-uri, dar nimic serios. La revenirea în țară, părinții mi-au făcut cadou un curs profesional de floristică, care mi-a deschis orizonturile către drumul acesta minunat, care mă umple de entuziasm și îmi pune în valoare creativitatea. De atunci, am tot făcut cursuri, am participat la evenimente, m-am dezvoltat, și din vară am creat împreună cu Georgiana această poveste frumoasă care se numește Flori Sauvage.

Sunt mulți floristi pe piață actuală. Cum va diferențiați de ceilalți?

Georgiana Da, sunt mulți floristi, dar fiecare își găsește locul până la urmă. Noi suntem înclinate spre aranjamente florale cât mai diafane, romantice, apropiate de natură. Ne place să punem în valoare frumusețea autentică, sălbatică a florilor. Să nu le mai înghesuim atât de mult în aranjamente, să ne bucurăm mai mult de naturalețea și simplitatea lor.

Alexa Cred că mă completez foarte bine cu Georgiana, avem o viziune comună asupra florilor și dorim să le punem în valoare așa cum sunt ele, în natură, unde credem noi că sunt cele mai frumoase. Ne place stilul sauvage, unde texturile, culorile, formele sunt lăsate libere și se completează într-un fel autentic. Astfel poți crea adevărate tablouri, poți ridică florile la rang de artă și spune o poveste vizuală cu elemente naturale.

Sauvage. Ce înseamnă, mai exact, acest stil și de ce l-ați ales?

Georgiana Oh, iubim acest stil și ne reprezintă întru-totul. Știi genul ăla de buchet de mireasă cu florile ce stau așa răvășite parcă de vânt, dar care arată foarte bine? Și sunt acolo mai multe texturi de flori, surprinzătoare fiind alăturarea lor. Eu una iubesc foarte tare și aranjamentele florale sauvage. Adică acele aranjamente în care florile sunt așezate artistic,liber fără a urmă îndeaproape nicio regulă.Doar viziunea artistică.

Alexa Amândouă am rezonat cu acest stil, de altfel cunoscut la nivel internațional și care începe să devină popular și în România. El are multe interpretări și fiecare artist floral îl percepe în funcție de viziunea proprie. Noi îl vedem că un mod de a fi autentic și a lăsă emoțiile să se reflecte în flori.

Ce planuri aveți pe viitor?

Georgiana În primul rând, eu îmi doresc să ne bucurăm de flori și de ceea ce facem în orice moment al nostru. La orice nivel am fi pe acest drum , trebuie să nu ne uităm bucuria. Și bineînțeles, sperăm să avem un sezon cu multe evenimente frumoase.Și să organizăm în continuare ateliere de creație la fel de vesele că până acum.

Alexa. Să organizăm evenimente frumoase care să se potrivească stilului nostru și prin care să spunem poveșți. Mie mi-ar plăcea mult să mergem și spre artă conceptuală, prin care să redefinim spații prin design floral, să transmitem mesaje și emoții prin lucrări artistice, să ne extindem și în zona de fashion floral.

Ce ați schimbă în domeniul acesta?

Georgiana Sper să dispară opulență exagerată. Cred că punând prea mult, lăsăm să se vădă prea puțin din frumusețea florilor. Chiar dacă evenimentele sunt mari, poți realiza niște structuri interesante astfel încât să acoperi ce ai de acoperit. Dar nu înseamnă că trebuie să fie o cantitate impresionantă de hortensii, de exemplu.

Alexa Aș schimbă percepția oamenilor asupra designului floral, care nu este același lucru cu a te duce la o florărie și a încropi un buchet din câteva floricele. Că orice artă, designul floral este definit atât de obiectul muncii, în cazul nostru florile, cât și de talentul, creativitatea și viziunea celui care îl realizează. Pe partea floriștilor aș dori să văd produse mai echilibrate, mai puțîn aglomerate și mai naturale.

Ce va place mai mult să faceți? Partea de evenimente private sau produse individuale?

Georgiana Și,și. Atât timp cât creez cu flori, eu sunt fericită.

Alexa Nu cred că am o preferință către una dintre ele. Atâta timp cât este ceva în acord cu valorile și viziunea noastră, îmi place foarte mult să le realizez. Dacă adaug și o mică provocare, ceva care să îmi pună creativitatea la încercare, atunci chiar sunt fericită.

Ce vi se pare vouă cel mai dificil în drumul asta antreprenorial? V-ați întoarce la ce făceați înainte?

Georgiana Înainte de a lucra cu florile naturale, eu am avut un atelier cu flori din hârtie. A fost o etapă extrem de importantă pentru mine care m-a făcut să văd lumea antreprenorială într-un mod mai realist.

Nu m-aș mai întoarce la atelierul cu flori din hârtie pentru că m-am îndrăgostit iremediabil de cele naturale. Am intrat, se pare, într-o nouă etapă din viață mea.

Alexa Ce mi se pare dificil este să rămâi fidel 100% stilului și viziunii tale atunci când clienții îți cer lucruri cu care ei sunt familiari pentru că așa au văzut în jurul lor. Este o muncă de convingere să le arăți o variantă alternativă, unde florile nu sunt doar un element decorativ, ci partea vizuală a poveștii unui eveniment. Nu, nu m-aș întoarce la ce făceam înainte. Deși acum viața mea este mult mai imprevizibilă, este și mai plină de satisfacție și bucurii.

Cum arată pentru voi nuntă ideală?

Georgiana Nuntă ideală e o nuntă în care mirii sunt deschiși la a te lasă pe ține să-ți exprimi creativitatea. Indiferent de tipul de flori, toate sunt frumoase și poți realiza lucrări deosebite și cu flori simple.Important e să fie încredere de ambele părți.

Alexa În pădure, într-un mic luminiș cu multă lumină naturală. Mobilier de lemn simplu, vase de sticlă cu crenguțe proaspăt culese. Aranjamente de masă unde florile sunt libere să-și arate frumusețea naturală. Ghirlande de flori atârnând din copaci. O mireasă purtând un buchet răvășit de parcă tocmai și-a cules florile. Dream catchers și felinare, miros de proaspăt și de parfum floral. Și emoții frumoase, autentice.

Ce va bucură cel mai mult atunci când lucrați cu florile?

Georgiana Bucurie e atunci când realizez orice cu florile. Îmi plac cel mai mult aranjamentele florale deosebite, în stilul pictorilor olandezi din secolul XVII,de exemplu.

Alexa Mă încântă culorile lor, parfumurile lor, fragilitatea unora și duritatea altora. Varietatea lor este uimitoare, natură ne-a oferit o multitudine de opțiuni cu care să ne jucăm. Când lucrez cu ele întru în acea stare de flow, în care mâinile merg singure și creează ceva de care poate nu sunt încă conștientă, dar care mă bucură la final.

Cum putem intră în legătură cu voi ?

Georgiana Ne gășiți pe site https://flori-sauvage.ro/ sau pe facebook https://www.facebook.com/sauvageflori/ .

De asemenea , noi organizăm lunar ateliere de creație,de fiecare dată cu o tema diferită , la care va așteptăm cu drag!