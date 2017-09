Cu o modestie străină de aceste vremuri, o voce gravă dar blândă, cu degete care taie în carne vie, dar doar pentru a ne curăța de imperfecțiunile care-și fac cuib în trupul nostru plămădit să fie perfect, doctorul Octav Ginghină, știe în sufletul lui că războiul nu e pierdut. Se pregătește constant și neîntrerupt. CV-ul care-l recomandă e lung și trădează o luptă neobosită cu un dușman la fel de bine pregătit ca și el. Are multiple competențe în chirurgia oncologică, laparoscopică, operează cu succes metastaze hepatice și colo-rectale. Tinerețea trebuia să-i fie arma cu care iese la luptă cu bisturiul în mână. Însă ultima frază din acest interviu, însumează anii tuturor pacienților salvați de mâinile acoperite cu mănuși albe ale doctorului Octav Ginghină.

De ce cancerul nu doare? Ce-l face atât de perfid?

Cancerul nu doare în fazele incipiente, adică exact în acele momente când ar fi cel mai probabil curabil. Doare abia când rupe barierele anatomice și invadează țesuturi bine inervate. Vorbim despre niște celule diferite de restul celulelor din corpul nostru, care încep să crească, să invadeze structurile din jur și evident iau din resursele organismului.

Nu vă întreb de ce nu ați rămas la spitalul Universitaire Ziekenhuis Antwerpen din Belgia după supraspecializare. Cred că deja ați obosit să răspundeți la această curiozitate. Totuși, ce au ei și nu avem noi?

Un sistem foarte bine pus la punct, ordonat și foarte bine dotat. Totul este foarte atent gândit, fiecare știe ce are de făcut și în final iese o treabă foarte bună. Am învățat mult în Belgia, am avut niste mentori extraordinari și am avut șansa să lucrez într-o clinică afiliată la Programul Eurotransplant și să particip la intervenții de chirurgie hepato-bilio-pancreatică de top.

