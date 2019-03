Inițieri în simbolistica Tarotului de Marsilia. Georges Colleuil revine în România

Georges Colleuil, filosof, scriitor și cercetăt francez, revine în România în 2019 cu o serie de workshop-uri deschise tuturor persoanelor interesate de simbolistica ancestrală a cărților de Tarot de Marsilia. Georges Colleuil ne va călăuzi cu măiestrie în această călătorie tainică pe parcursul a 3 zile, în perioada 15 – 17 Aprilie.

Tarotul spune o poveste plină de sens, adâncime și tâlc. Această poveste ilustrată în imagini de o simbolistică complexă este povestea inițierii tripartite a celui aflat pe calea desăvărșirii. Cel ce pornește pe acest drum în vederea unei vieți trăite cu rost și conștiință de sine, se transformă la fiecare pas asemeni diamantului șlefuit fațetă cu fațetă. Eroul principal al acestei călătorii inițiatice în 3 etape poate fi oricine dintre noi, iar cele 22 de arcane ce compun treptele acestei ascensiuni pot fi tot atâția maeștri întâlniți în cale cu scopul de a ne oferi ghidaj.

Cel ce ne va călăuzi cu măiestrie în această călătorie tainică prin cele 3 inițieri ale Tarotului este filosoful, scriitorul și cercetătorul francez Georges Colleuil. El ne va ajuta să descoperim cele 22 de arcane sub o formă filosofică, energetică și psihologică. Ne va îndruma, totodată, cum să folosim această cunoaștere secretă în diferite aspect ale vieții: atât pentru a ne fluidiza comunicarea cu noi și cu ceilalți, pentru a găsi căile optime de reziliere a conflictelor noastre interioare, pentru a descoperi instrumente neașteptate de depășire a blocajelor și obstacolelor inconștiente, pentru a ne clădi sensul existenței personale, cât și pentru a ne ajuta să aducem mai multă claritate în travaliul nostru terapeutic.

Pasionat de lucrul cu simbolul și de ceea ce am putea numi generic științele sufletului (psihologie, filosofie, mitologie, numerologie, astrologie etc.), Georges Colleuil este autorul a numeroase metode ce servesc drept instrumente originale de explorare și ghidare a sufletului omenesc.

Cea mai cunoscută creație a sa este Referențialul Arhetipurilor Personale – o metodă terapeutică de analiză şi dezvoltare personală. Mai concret, această metodă presupune interpretarea zilei de naștere prin prisma arcanelor de Tarot. Astfel, pornind de la data nașterii se va calcula o temă. Această temă reprezintă profilul nostru personal sau, de ce nu, cărțile ce ne-au fost date la naștere. Printr-o abordare filosofică, terapeutică și umanistă a Tarotului de Marsilia putem desluși misterele acestei teme, individualizând aceste simboluri universale numite arhetipuri, la experiențele noastre personale.

Arcanele de Tarot prezente în tema fiecăruia dintre noi nu capătă sens decât în raport cu trăirile noastre personale şi vor trebui interpretate ca atare. Putem avea cele mai bune cărți și să le jucăm extrem de slab sau putem avea cele mai slabe cărți și să le jucăm extrem de favorabil.

Referențialul este compus din 14 case. Fiecare casă reprezintă un diferit aspect al existenței, iar valoarea fiecărei case se calculează respectându-se principiile numerologiei sacre, pornind de la data de naștere. Trebuie precizat faptul că fiecare casa din Referenţial are un cu totul alt sens decât cel din Astrologie. De asemenea, ceea ce ne va interesa aici este nu energia cosmică ce îşi pune amprenta asupra noastră la momentul venirii pe lume ci, data la care ne sărbătorim aniversarea, dată ce reactivează an de an memoria simbolică a naşterii.

Cursurile vor avea loc în București, Grand Hotel Continental, în perioada 15-17 aprilie și se vor desfășura zilnic între orele 18 :00-22 :00. Mai multe detalii pe: http://georgescolleuil.ro/

Sursă foto: Shutterstock, PR