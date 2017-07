Îl cunoști datorită hitului Liar, Liar. Cris Cab cântă la București

Cris Cab, artistul american care s-a impus pe piața muzicală internațională datorită hitului „Liar, Liar“ se află în România pentru a susține primul său concert aici.

Cris Cab cântă în această seara, de la ora 22:00, în clubul Yacht din București și spune că e foarte încântat de felul în care a fost primit. „Este prima mea vizită în România. Îmi plac tare mult oamenii care m-au întâmpinat, am auzit că aveți fete frumoase și abia astept să le cunosc. Concertul de aici va fi unul în care voi cânta piesele care mi-au adus recunoaștere, dar și piese în primă audiție“, a declarat Cris.

Artistul are 24 de ani s-a nascut în Miami, Florida, și a cunoscut succesul de timpuriu. La 15 ani, deja îi atrăsese atenția lui Pharell Williams cu un demo și, astfel, a ajuns protejatul lui. A cântat și alături Rihnanna, dar modestia îl caracterizează pe Cris. Artistul american i-a descris pe Rihanna și pe Pharell ca pe niște oameni normali, cu care are o relație de prietenie și alături de care s-a bucurat de produse muzicale de succes. „Ca să reușești în industria muzicală, consider că pasul care trebuie făcut este să ajungi la Los Angeles“, a adăugat Cris.

Cea mai recentă piesă a lui cris Cab se intitulează All Of The Girls și este interpretată alături de Pitbull.

Citește și – Prima poză cu gemenii lui Beyonce. Artista le-a dezvăluit numele pe Instagram

Citește și – Rihanna, acuzată că s-a îngrășat. Vedeta devine un model negativ pentru tineri?