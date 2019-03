Idei simple de amenajare prin care aduci armonia în apartamentul tău

Urmează să te muți în apartamentul visat sau încă ești în căutarea locului care să întrunească toate condițiile – o zonă bună, aproape de job, cu piscină, verdeață și loc de joacă pentru copii? Nu te grăbi și alege ce ți se potrivește, mai ales când vine vorba de finisaje și amenajarea interioară, care influențează felul în care te simți în propriul cămin.

Rezultatele unui studiu făcut de University of California Los Angeles, în colaborare cu Society for Personality and Social Psychology, au dezvăluit că felul în care oamenii își descriu casele și felul cum se simt în propriul cămin poate fi deopotrivă văzut ca o oază de relaxare sau, din contră, un mediu dezorganizat și stresant. Așadar, un design armonios și un spațiu ordonat au mai multe șanse să influențeze la nivel subconștient o stare de bine și un nivel de stres mai scăzut. În orice situație te-ai afla, ia în considerare sfaturile de mai jos și îți vei transforma apartamentul într-un loc primitor, fără să apelezi la un specialist:

Pleacă la drum cu un concept de amenajare

Primul pas pe care îl poți face este să îți cauți stilul de amenajare potrivit (clasic, modern, scandinav, romantic) cu ajutorul site-urile inspiraționale sau de amenajare, care pun la dispoziție moodboard-uri creative care să te ghideze. Apoi, adresează-te dezvoltatorului. De cele mai multe ori, acesta colaborează cu designeri de interior care știu prin ce mijloace pot obține atmosfera dorită de proprietari.

De exemplu, dacă ți-ai ales un apartament într-un complex rezidential din Bucuresti, ia în considerare ideile puse la dispoziție dezvoltator, în materie de compartimentare și amenajări. Cercetează totul cu atenție, mai ales dacă ești în căutare de apartamente noi in Bucuresti, pentru că unele oferte includ o gamă largă de idei din care să te inspiri și chiar mai multe tipuri de configurații pentru apartamente.

Ține cont de coordonarea elementelor comune

Câteodată, se întâmplă să intrăm într-un apartament și să simțim că ceva ne deranjează, că atmosfera este copleșitoare, în timp ce alteori nu ne mai vine să părăsim spațiul: ne simțim „acasă”. Acest lucru se întâmplă pentru că fie lipsește coordonarea elementelor comune, fie aceasta există și dă o logică spațiului.

Elementele comune în tot apartamentul sunt pereții, ușile și podeaua, iar acestea trebuie să fie unitare, să aibă caracteristici comune pentru a crea coordonarea în spațiu, atât de plăcută ochiului. Pentru a avea un apartament care să îți creeze o stare de bine, fiecare spațiu trebuie tratat într-o manieră similară: toată amenajarea să facă parte din aceeași „poveste” și să se potrivească personalității tale.

Optează pentru culori predominante și accente

Armonia culorilor induce ideea de relaxare, iar acolo unde amenajarea duce lipsă de completarea naturală a culorilor, spațiul este perceput ca fiind haotic sau plictisitor. Pentru a te bucura de un spațiu armonios, ține cont de alegerea culorilor și cercetează înainte niște scheme de culori care nu dau greș niciodată, mai ales dacă simți că îți plac prea multe culori și nu poți decide care este cea câștigătoare. În același timp, îți recomandăm să alegi pastelurile pentru elementele predominante (canapea, dulap, masă), cu accente de culoare venite din piesele de mobilier mic sau elementele decorative (măsuța de cafea, vaza cu flori sau perna de pe canapea).

În plus, ține cont și de caracteristicile culorilor: culorile pasive sau reci (albastru, verde și mov) contribuie la crearea unei atmosfere calme și relaxante, iar culorile active sau calde (roșu, portocaliu și galben) ies ușor în evidență și sunt percepute ca fiind dominante într-un spațiu de locuit. Culorile neutre (negru, maro, gri și alb) sunt o combinație între culorile calde și reci și o bună alegere de a face trecerea între elementele de culori diferite, dintr-o cameră în alta.

Alege tipul de iluminat potrivit

Iluminatul casei are un efect direct asupra stării de bine a fiecăruia dintre noi, dincolo de clasica „durere de ochi”. Un studiu publicat în jurnalul medical Photochemistry and Photobiology(1) arată că iluminatul greșit ales afectează ritmul circadian, reduce cantitatea de melatonină din corp și, pe scurt, ne face să dormim mai puțin și mai prost.

Plasează corpurile de iluminat în locurile în care ai nevoie și păstrează câteva lămpi de interior pentru a accentua atmosfera. De asemenea, dacă îți place să creezi o atmosferă intimă, poți recurge la lumânări masive care dau un farmec aparte încăperii.

Deși corpurile de iluminat pot fi adevărate piese de design interior, care să aducă personalitate întregului spațiu, nu neglija efectul de neegalat al luminii naturale și energia pe care o imprimă spațiului tău. Dacă ai ales un apartament luminos, renunță la draperiile din materiale opace, în nuanțe închise și pune piese de mobilier mici lângă fereastră, pentru a permite razelor de soare să intre în casă.

Dacă îți dorești un apartament cu o atmosferă primitoare, care să îți aducă bucurie încă de când pășești pe ușă, lasă-te inspirată de ideile de mai sus.

Bibliografie:

Biological Rhythms Research Laboratory, Department of Behavioral Sciences, Rush University Medical Center, Chicago, USA ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4053688

