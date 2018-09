Idei de amenajare a unui living modern in 2018

Negrul revine în forță și e perceput ca un ton extrem de elegant și de rafinat. De asemenea, culorile metalice sunt un must have, punând mobilierul în evidență și dând un aer luxos. Cei care iubesc negrul, vor fi fericiți în 2018. Black Flame este noul negru cu subtilități adânci de indigo. Este o culoare care pune în evidență mobilierul, crează senzația de putere și independență. Canapelele negre sunt un must have pentru stilul minimalist.