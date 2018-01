Hugh Grant regretă că a înșelat-o pe Elizabeth Hurley: „Am fost un idiot!”

Cu toate că Hugh Grant și-a refăcut viața și are alături o altă femeie, pe producătoarea TV Anna Eberstein, actorul a făcut de curând niște declarații surprinzătoare despre fosta lui iubită, actrița Elizabeth Hurley, femeia cu care s-a iubit cu peste 18 ani în urmă.

Deși acum ar trebui să vorbească despre faptul că este tată pentru a cincea oară, într-un interviu acordat pentru The Jess Cagle, Hugh Grant, care anul acesta va împlini vârsta de 58 de ani, a vorbit despre un eveniment din trecut, mai exact din timpul relației pe care a avut-o cu actrița Elizabeth Hurley, eveniment care l-a marcat și care i-a schimbat, fără îndoială, traiectoria. Îndrăgitul actor recunoaște că a fost un „idiot” când a înșelat-o pe Elizabeth Hurley cu o prostituată și regretă enorm scandalul sexual declanșat atunci. Acesta, în 1995, a fost arestat pentru comportamentul desfrânat pe care l-a avut față de aceea prostituată.

Totodată, amintindu-și de prima sa dragoste, acesta a mărturisit despre Elizabeth: „Eram ca un frate cu o soră… Cred că este parțial pentru că am plecat de la zero și am ajuns undeva împreună. Am trecut prin câțiva ani îngrozitori la început, când niciunul dintre noi nu a avut job, trăind într-un apartament mic. Am fost un idiot. Nu am încercat să spun: ‘Am această problemă psihologică’. Am spus doar: ‘Recunosc.’”

În ciuda faptului că a fost înșelată, Elizabeth Hurley i-a rămas alături, însă 5 ani mai târziu avea să se termine povestea de iubire dintre cei doi. Aceștia au rămas doar prieteni, Hugh fiind nașul lui Damien, fiul lui Elizabeth, în vârstă de 15 ani.

