Horoscopul zilei de 9 martie 2018

Berbec

Te gandesti sa te desparti de cineva cu care lucrezi pentru ca afli ca acesta nu a fost sincer. Un barbat iti da totusi o informatie pretioasa de care ai putea profita, dar cat mai repede. Niste probleme mai vechi revin in actualitate si daca nu vei lua masuri urgente de rezolvare a acestora te-ai putea trezi cu o multime complicatii pe care iti va fi foarte greu sa le rezolvi.

Taur

Intuitia de care dai dovada astazi te-ar putea scuti de problemele care apar pe neasteptate la serviciu ori acasa. Ai insa tendinta de a face pe seful si din aceasta cauza ai putea rani cateva persoane. Daca anumite lucruri nu merg bine trebuie sa sti ca lucrul acesta se datoreaza ezitarilor tale.

Gemeni

Graba in care vrei sa faci lucrurile nu va face altceva decat sa intarzie realizarea proiectelor. Daca tot nu iti iese nimic, poate ca n-ar fi rau sa cauti compania persoanelor care stii ca iti poarta noroc. Poate ca astfel munca ta va fi mai usoara. Un prieten iti va face un cadou deosebit de placut.

Rac

Esti binedispus si comportamentul pe care il afisezi astazi in fata celorlalti te va avantaja. Asa stand lucrurile, ai putea fi mai ingaduitor cu persoanele care te-au dezamagit la un moment dat. O persoana se arata interesata indeaproape tine, ceea ce nu iti va fi tocmai pe plac.

Leu

La serviciu nu se intampla mare lucru, desi ai putea lua niste bani astazi. Fie ca banii sunt prea putini, fie ca ai prea multe datorii, ori esti prea pretentios, cert este ca asa cum ii vei lua, la fel de repede te vei trezi fara ei. Datorita acestui lucru vei dori sa iti petreceti ziua de maine acasa, pentru a evita cheltuielile.

Fecioara

O femeie mai in varsta din familie are probleme cu sanatatea si aflarea acestei vesti iti da o stare de indispozitie. Vei cheltui o suma de bani sau vei face cateva deplasari pe care nu le aveai in plan. Dar, ce nu faci cand este vorba de apropiati...

Balanta

Te asteapta o zi grea cu cei de acasa. Va trebui sa stii sa dai explicatii referitor la deciziile pe care le-ai luat pe propria raspundere. Datorita puterii de convingere pe care o ai vei reusi totusi sa calmezi repede spiritele. Cineva te-ar putea amana din nou cu o suma de bani pe care ti-o datoreaza de mult timp.

Scorpion

Agitatia de care dai dovada astazi ti-ar putea crea incurcaturi atat acasa cat si la serviciu. Din dorinta de a face totul cat mai repede ai putea pierde din vedere elemente semnificative si n-ar fi exclus sa te trezesti ca trebuie sa o iei de la inceput. Incerca cel putin sa iti controlezi emotiile si sa nu mai puni la suflet orice veste primita.

Sagetator

Esti deschis si foarte comunicativ, fapt pentru care vei atrage atentia si simpatia celor din jur. Posibilitatile pe care le ai astazi sunt nelimitate, in special din punct de vedere financiar. Vei primi o aprobare care iti va alunga grijile facute in ultimul timp.

Capricorn

Ai de gand sa te intalnesti cu o persoana pe care nu ai vazut-o de mult timp si nerabdarea te tine pe jar. Se poate ca aceasta intalnire sa aiba un impact de proportii asupra planurilor tale de viitor, in special in ceea ce priveste niste castiguri. Vei afla lucruri noi, printre care unele de importanta majora.

Varsator

Este bine ca in aceasta zi sa iti pui la punct un program pentru ca se prevad vizite inoportune si nu ar fi rau sa iti termini treaba inainte de terminarea programului. S-ar putea ca venind spre casa sa te certi cu un necunoscut datorita unor remarci nepoliticoase.

Pesti

Sansele de reusita profesionala astazi sunt mici, dar ajutorul unui amic de la serviciu ti-ar putea imbunatati putin perspectivele. Atentie la investitii sau la cheltuieli, care vor fi cam exagerate. Un telefon primit spre seara te-ar putea scoate la o mica petrecere.