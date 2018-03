Horoscopul zilei de 23 februarie 2018

Berbec

Daca te pregatesti sa pleci intr-o calatorie, poti fi optimista: ai mari sanse ca totul sa se deruleze conform planurilor. Partenerul de viata este nemultumit de faptul ca refuzi ajutorul familiei. Ar trebui sa dai dovada de mai multa diplomatie.

Taur

Ti se deschid noi perspective pe plan sentimental. Cu prilejul unei petreceri, faci cunostinta cu o persoana care te impresioneaza din prima clipa. Este posibil sa legi o prietenie de durata. In cursul serii, primesti vizita unei rude apropiate care iti face o surpriza placuta.

Gemeni

Relatiile cu membrii familiei sunt foarte bune si ai succes in toate activitatile legate de camin. Poti face planuri de viitor. Partenerul de viata iti apreciaza ideile si te sustine, dar ar fi bine sa nu ignori sfatul unei persoane mai in varsta.

Rac

S-ar putea sa fi nemultumit de atmosfera creata de un coleg la locul de munca. Evita discutiile in contradictoriu! Dorinta de independenta pe care o manifesti intr-un cerc de prieteni ar putea sa-i indeparteze pe acestia de tine.

Leu

Se pare ca partenerul de viata va intelege gresit intentiile si propunerile tale. Nu este exclus sa izbucneasca un scandal. In partea a doua a zilei, vei avea de facut mai multe drumuri in interes de afaceri. Evita speculatiile financiare!

Fecioara

In cursul diminetii, este posibil sa fii indispusa datorita unor neplaceri la locul de munca. Nu te ingrijora! Totul se va rezolva in scurt timp, cu ajutorul colegilor. Dupa-amiaza, poti face schimbarile dorite in camin. Membrii familiei te sustin.

Balanta

Este recomandabil sa iti rezolvi toate problemele in prima parte a zilei, cand dispui de energia necesara. In cursul dupa-amiezii, manifesti o dorinta exagerata de libertate, care iti poate afecta relatiile cu persoana iubita. Exista riscul sa se ajunga chiar la o despartire!

Scorpion

Prudenta! Se pare ca esti nemultumita de atitudinea celorlalti fata de tine si risti sa devi impulsiva. In partea a doua a zilei, primesti o suma mare de bani de la o ruda apropiata. Partenerul de viata nu este de acord cu planurile tale cu privire la cumpararea unui obiect de valoare.

Sagetator

Programul tau sufera schimbari repetate. In prima parte a zilei, trebuie sa faci mai multe drumuri in interesul partenerului de viata si pentru camin. Este o zi favorabila rezolvarii unor probleme financiare. Pentru luarea deciziilor importante, poti sa te bazezi pe intuitie.

Capricorn

Nu este o zi buna pentru a semna documente oficiale si nici pentru a incepe o afacere. S-ar putea ca ideile tale sa nu fie apreciate la adevarata lor valoare in societate. Este insa, o zi favorabila relatiilor sentimentale si initiativelor cu privire la camin.

Varsator

Ai mari sanse de reusita in toate activitatile legate de camin si afaceri. Schimbarile pe care le propui sunt apreciate de parteneri. Iti recomandam sa nu te angajezi in mai multe activitati in acelasi timp, pentru ca exista riscul sa nu le poti finaliza.

Pesti

Daca intentionezi sa faci o vizita la rude, te sfatuim sa o amani, pentru ca este posibil sa nu decurga asa cum ti-ai dori. Poti sa faci planuri de viitor impreuna cu partenerul de viata. In partea a doua a zilei, s-ar putea sa ti se propuna o colaborare. Nu te pripi in luarea unei decizii!