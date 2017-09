GLAMOUR de octombrie, ediția cadourilor

În octombrie, ți-am pregătit o ediție cu toate informațiile esențiale pentru o toamnă magnifică. GLAMOUR de octombrie îți prezintă cele mai hot trenduri din modă și frumusețe, un interviu despre carieră, feminism și sexualitate cu una dintre actrițele momentului, Cara Delevingne, povești de succes, toate te așteaptă în numărul de septembrie GLAMOUR, din 25 august la chioșcurile de ziare.

Cara Delevingne, model, actriță și feministă, povestește cu una dintre cele mai bune prietene ale sale despre carieră, libertate și fluiditate sexuală. O discuție sinceră și necesară.

Luna aceasta, am dedicat secțiunea de Glamourisme celor mai cool seriale, filme și cărți ale momentului. Dar și femeilor care ne inspiră, cu care ți-am pregătit două interviuri de care suntem mândre: Tara Skurtu, poeta atipică și Debbie Millman, designer, artistă și autoare, printre altele. Răsfoiește și vei mai găsi un dosar stufos despre curatoare: cele care influențează ce vedem și cum ne uităm la arta din fața noastră. Și două subiecte importante ale momentului: cât de mult îi place generației Z la școală și fluiditatea sexuală și ce înseamnă ea.

Fashion Time! Winter is coming. Sezon nou, trenduri noi: e momentul să ne schimbăm garderoba. Așa că am făcut un exercițiu care să te inspire și să îți prezinte cele mai cool piese ale sezonului. Am luat șapte tendințe ale momentului, câte un styling pentru fiecare dintre cele șapte zile ale săptămânii. Check it out!

La capitolul beauty, un lucru știm clar: culorile metalice domină! Machiaj în stil disco, unghii în culori metalizate, rujuri strălucitoare și dure, experimentează cu toate!

Și pentru că vorbim de toamnă, se apropie cu repeziciune GLAMOUR Street Fashion Show, iar cele cele 11 ambasadoare te duc într-o aventură urbană, într-un pictorial realizat de Silvia Cristescu și fotografiat de George Pruteanu. Descoperă tendințele de street style ale sezonului!

Iar surpriza lunii: National GLAMOUR Days, două zile de shopping și reduceri, numai cu numărul de octombrie al revistei. Mai multe detalii aici: goo.gl/ehoqG6

GLAMOUR de septembrie te așteaptă la toate punctele de distribuție, începând cu 25 septembrie, la prețul de 10,99!