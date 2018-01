GLAMOUR de februarie, mic ghid decadent de lenevit acasă

Daisy Ridley și cum e să treci de la a fi necunoscută la vedetă internațională peste noapte, șapte soluții rapide la problemele ce-ar putea apărea în timpul unei seri romantice, cerceii supradimensionați care vor domina 2018 și secretele de beauty ale Andreei Berecleanu: toate acestea te așteaptă în numărul de februarie GLAMOUR, din 22 februarie în chioșcurile de ziare din București și din țară.

Starul numărului de februarie este Daisy Ridley, cea mai iubită stea proaspăt apărută în universul Star Wars, dar și în al nostru. Pescuită dintr-un cartier din Londra, încă nu s-a obișnuit cu faptul că nu numai fetițele se îmbracă în hainele personajului ei, dar și bărbații ajunși la o vârstă respectabilă și vorbește cu onestitate despre bătălia ei neîndurătoare cu anxietatea, dar și cât de dor i se face de casă mai mereu când e propulsată dintr-un avion în altul pentru a ajunge pe platourile de filmare. Știe că rolurile pe care și le alege pot schimba regulile jocului când vine vorba despre felul în care sunt reprezentate femeile pe marele ecran și își asumă serios această responsabilitate. Între faldurile rochiei personajului Ophelia ascunde sabia laser și o ambiție desăvârșită. Descoperă de ce a renunțat la Instagram și povestea din spatele ultimei scene filmate alături de Carrie Fisher în GLAMOUR de februarie.

Zăpada care a ajuns pe asfaltul nostru nu e mulțumitoare, iar scoicile Saint Jacques și o potențială întâlnire cu Daniel Craig pe pârtia de schi îți făceau de mult cu ochiul. E anul în care vrei să prinzi curaj și să încerci lucruri noi în locuri scoase din povești, așa că îți recomandăm în articolul Travel cele mai feerice destinații ca să-ți trăiești binemeritata vacanță de iarnă târzie.

Intri într-un bar și dai de 10 dintre cei mai bun experți de beauty, însă nu trebuie să te panichezi. Nu e chiar un bar, ci articolul Beauty Squad din care afli de la cei 10 beauty gurus care sunt trendurile care nu se vor demoda niciodată, greșelile ușor de comis când ne machiem, trucurile care te pun în evidență indiferent de circumstanțe, cât și preferințele lor pentru viitorul sezon.

Și în 2018 este în toi lupta cu vârfurile despicate și aspectul degradat. Părul tău are la rândul lui nevoie de un cocktail de suplimente nutritive, reparare în profunzime și, înainte de toate, răsfăț. În articolul Hair Resolutions îți dezvăluim rețeta unui păr sănătos și 7 formule pentru a trece de la o podoabă capilară solicitată, la una de invidiat.

Joaquin Phoenix a vizitat anul trecut plaiurile mioritice și nu toți am apucat să-l tragem deoparte pentru un selfie. În revistă vei găsi însă un interviu cu Lynne Ramsay, regizoarea multipremiată la Cannes, care l-a distribuit în rolul principal al ultimului său film, You Were Never Really Here. Scoțianca povestește de ce l-a considerat pe Phoenix potrivit pentru rol, cât și cum învață din eșec la fel de multe ca dintr-o reușită.

Câteodată unica persoană alături de care trebui să petreci mai mult timp ești tu. Pentru că și lenevitul pe canapea între pături vine cu propriul său ghid, Emilia Barbu îți recomandă în RELAX, you’ve got this cel mai ușor mod de a-ți transforma baia într-un spa, cuplându-l cu niște incursiuni culturale și cele mai confortabile halate în care să te cuibărești.

Știm cum e să te poticnești în fața unei vitrine cu produse de beauty, întrebându-te dacă merită să-ți mai adaugi unul la colecție, pentru ca în final să-l uiți într-un sertar și pe acesta. În articolul Trendul la control: funcționează sau nu te sfătuim ce să încerci și ce să eviți, de la produse cu texturi bizare, la cele cu extracte dintre cele mai exotice.

Este februarie așa că am dat deja startul unei noi ediții GLAMOUR Beauty Awards: votează-ți și tu câștigătorii frumuseții și te poți numără printre cele 10 câștigătoare ale seturilor cadou. Mai ai o șansă până pe 31 ianuarie.

Numărul de februarie GLAMOUR este din 22 ianuarie la chioşcurile de ziare la preţul de 10,90 lei.