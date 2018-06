GLAMOUR Beauty Festival 2018, weekendul răsfățului absolut

Finalul celei de-a treia ediții a singurului festival dedicat frumuseții din România ne-a prins cu zâmbetul pe buze. GLAMOUR Beauty Festival 2018 a fost un weekend de răsfăț absolut, plin de experiențe fun și secrete prețioase de beauty împărtășite de specialiști în domeniu. Zilele de 9 și 10 iunie petrecute la Hanul Gabroveni au fost despre relaxare, înfrumusețare, dar și despre învățare.

Pregătite de festival, sâmbătă dimineață ne-am strâns la Hanul Gabroveni și am spus Ready, set, răsfăț! Am început cea de-a treia ediție GLAMOUR Festival cu un tur al tuturor cornerelor de beauty, unde ne-am lăsat pe mâna specialiștilor în hairstyling, makeup și manichiură. Am învățat secrete bine păstrate la masterclass-uri, iar în pauzele dintre ele am profitat de tot ce am avut la dispoziție.

De la cornerul Sally Hansen unde ne-am împrospătat manichiura cu cele mai trendy culori ale verii, până la cornerul Batiste, unde ne-am împletit și ne-am pus floricele în păr, ori până la cornerul Man!fest unde ne-am făcut beach waves glam, anul acesta am avut parte de un tratament demn de un festival în toată regula. Ne-am făcut tatuaje temporare minunate la Flash Tattos, dar și la cortul spectaculos Rimmel London, unde am profitat și de un machiaj special realizat de make-up artistul Adina Vlad. În materie de machiaj, n-am avut timp să ne plictisim, pentru că am vrut să profităm de toate brandurile prezente, așa că am trecut și pe la cornerul Avon pentru un look glittery, ori pe la cornerul Bourjois unde ne-am făcut fotografii cool.

Am stat la o cafea la Lancôme Caffe și am testat cele mai noi produse Caudalie, Urban Decay și Douglas alături de experții prezenți la festival. Să mai menționăm că am încheiat toată experiența cu un masaj relaxant oferit de THAIco? Vremea a ținut cu noi și ne-am bucurat de soare, iar atunci când ni s-a făcut cald am savurat băuturi răcoritoare delicioase în zona de Food&Drinks. În plus, cei de la glo ne-au trimis să încercăm o înghețată nonconformistă marca Vicecream, și ne-am declarat cucerite de aromele lor speaciale.

Totuși, așa cum se spune, o fotografie valorează cât o mie de cuvinte. Descoperă în galeria foto de AICI atmosfera de la GLAMOUR Beauty Festival 2018.

Mulțumim partenerilor care au făcut acest eveniment posibil: AVON, Batiste, Bourjois, Caudalie, Douglas, essence, Lancôme, glo, Libresse, Pantene, Rimmel London Sally Hansen, Urban Decay, wet n wild.

Pentru sprijinul acordat, mulțumim și Hanul Gabroveni, Cutia cu Poze, Donutino, Flash Tattoos, Floraria Iris, Manifest, Max Media Production, Print Design Advertising, Tartelicious, TETO, THAIco Spa, Vicecream.

Foto: Andrei Via/Cristi Dumineceanu