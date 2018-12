Gestul localnicilor din China, unde temperaturile au ajuns la minus 43 de grade

Localnicii din Mohe au încercat să se amuze pe seama temperaturilor scăzute, aruncând apă fierbinte în aer doar pentru a vedea cum se transformă instantaneu în cristale de gheață. A fost cu atât mai interesant deoarece orașul a fost acoperit de o ceață formată din particule de gheață, un fenomen meteo rar întânit.

Over 1,000 people participated in a „splashing-water-into-ice” activity in Mohe, Heilongjiang Province. Standing on the ice, they splashed hot water into the sky in termperatures below minus 38 degrees Celsius, making for an imposing spectacle. pic.twitter.com/dRXvQSVBbD

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) February 8, 2018