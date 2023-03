Bob, cea mai iubită și căutată tunsoare pentru femei. 7 idei pentru un look în tendințe

Lung, scurt, mediu, pixie, lob… Bob este una dintre cele mai căutate și mai purtate tunsori pentru și de către femeile din toate timpurile.

Acest tip de tunsoare s-a născut în jurul anului 1909 dintr-o idee a coaforului Antoine de Paris și a devenit un adevărat simbol al emancipării feminine atât în Europa, cât și în Statele Unite. Până atunci, de fapt, părul pentru femei era considerat aproape de neatins și de neconceput o tăiere atât de bruscă.

Tunsoarea bob, numită și tunsoarea de cască sau carré, este cea mai iubită de femei. Nu a încetat nici până în prezent să fie printre cele mai căutate și solicitate tunsori, menținându-și, de-a lungul timpului, eleganța care o caracterizează.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Bobul, una dintre cele mai versatile tunsori

Modern, practic și funcțional, bobul este prezent în multe variante. Este o tunsoare versatilă, care se pretează pe orice tip de păr, indiferent de lungimea sa. De-a lungul anilor, tunsoarea bob a suferit evoluții, care au făcut-o absolut unică. Putem spune că există un tip de tunsoare bob pentru fiecare fizionomie și personalitate feminină.

„Bobul este o tunsoare care se adaptează bine oricărui ten (atât deschis, cât și închis), forme a feței (rotunde sau ascuțite) și oricărui tip de păr, indiferent dacă este drept sau ondulat. Acest lucru se datorează faptului că este o tunsoare versatilă și ușor de personalizat. Este recomandată atât tinerelor cât și doamnelor de peste 50 de ani, care caută o tunsoare modernă și, în același timp, ușor de purtat. Variațiile acestei tunsori pentru femei sunt însă nesfârșite și pot fi alese în funcție de forma feței și tipul de păr”, a precizat Ana Negulescu, stilist Londa Professional.

Tendința acestui an cuprinde atât bobul pe un păr întins la perie cu volum, cât și bobul pe un păr ondulat, realizat într-o manieră dezordonată: beach waves.

Să aflam cele mai noi tendințe de tunsori bob din 2023 si cine le poate purta!

Citește și: Uscarea părului: cum poate fi combătută. Ce spun specialiștii

Bob clasic drept

Un bob clasic are aceeași lungime pe tot părul, ajungând chiar sub bărbie. Nu are straturi exterioare, dar părul este tuns puțin mai scurt pe interior, făcându-l să se curbeze spre interior în mod natural, fără ajutorul unei coafuri. Atunci când optezi pentru o tunsoare bob drept, vei obține, cu siguranță, un look modern si sofisticat.

Bob scurt pentru a întineri fața

Tunsoarea bob scurtă este un adevărat clasic. În mod normal, este de preferat dacă este făcută pe păr neted, ale cărui lungimi ajung cel mult sub urechi sau obraji. Elegant și rafinat, se pretează în special fețelor ovale și cu trăsături regulate, deoarece îmbunătățește forma lor. De asemenea, este spectaculos în varianta scalată cu franjuri. Tăietura scalată dégradé îmbunătățește atât părul fin, cât și pe cel gros.

Bob mediu

Lungimile părului ajung la bărbie sau gât, fără a atinge umerii. O tăietură simetrică, sau constând din lungimi mai lungi pe partea din față a capului, este cu siguranță cea mai întâlnită variantă de bob mediu, deoarece se potrivește și fizionomiilor caracterizate printr-o față rotundă, oferindu-le un aspect mai grațios. Se pretează a fi făcut chiar și pe părul ondulat, fiind capabil să dea volum și mișcare.

Citește și: Nuanțe de ruj care te îmbătrânesc. Specialiștii spun ce culori trebuie să eviți

Bob carré

Bobul carré (sau cască) este o tăietură scurtă în care părul este tăiat la înălțimea urechilor (bob scurt) sau la nivelul umărului (bob lung). Pot exista multe variații și lungimi, acest tip de tunsoare având o istorie de un secol. Carré-ul scurt sau mediu care atinge umerii, scalat sau paro în stilul anilor ’90, este trendul anului.

Bob asimetric

O tunsoare bob asimetrică este o altă variantă a acestui tip de tăietură a părului. De altfel, bobul, o tunsoare casual prin definiție, poate fi și asimetric (mai lung în față), sau de lungimi diferite (mai scurt pe o parte și mai lung pe cealaltă).

Citește și: Cum să menții un păr sănătos. Sfaturi de îngrijire și măști pentru acasă

Bob lung/lob

Este o tunsoare bob mai lungă decât cea clasică. Ajunge aproape până la umăr sau îl depășește. O tendință din ce în ce mai populară în modă. Deși este o tunsoare prezentă de câteva sezoane, continuă să rămână foarte puternică, iar 2023 nu face excepție. Este unul dintre cele mai sofisticate și elegante stiluri și, din acest motiv, mai multe vedete nu ezită să poarte această tunsoare. Avantajul tunsorii de lungime medie este incontestabil: părul poate fi prins, se pot realiza coafuri sau se poate purta creț.

Este un tip de coafură ușor de purtat, potrivită pentru un păr subțire, dar și pentru un păr gros. Se pretează a fi făcut cel mult pe o fizionomie cu față ovală, triunghiulară sau dreptunghiulară, dar nu prea pătrată. Pentru a spori această tăietură, este important ca părul să fie sănătos și hidratat.

Bob pixie

Este o tunsoare modernă care marchează cele mai noi tendințe în materie de coafură. Face parte din tunsorile scurte, dar este potrivită pentru persoanele care preferă un aspect îndrăzneț, practic și funcțional, fără a sacrifica eleganța.

„Bobul pixie este practic o tunsoare foarte scurtă, în special în zonele laterale ale capului și ceafă, la limita bărbiei, și apoi voluminoasă în partea de sus cu lungimi variabile, în funcție de rezultatul așteptat și tipul de păr. Este cu siguranță una dintre cele mai solicitate tunsori scurte și întotdeauna foarte la modă. Acest tip de bob se pretează să fie făcut atât pe părul drept, cât și pe cel creț sau ondulat. Dar atenție, fiecare lungime este adaptată la tipul de față și păr! De exemplu, pentru un păr păr fin (puțin gros), este mai bine să se opteze pentru un carré scalat”, a precizat Ana Negulescu.

Citește și: De ce este bine să te tunzi în luna martie. Dacă îți dorești un nou look, acum este momentul!

Cum se îngrijește tunsoarea bob

Dacă optezi pentru o tunsoare bob, trebuie să știi că acest stil are nevoie de retușare periodică făcută de către hairstylist (6-8 săptămâni), în cazul în care se dorește păstrarea lungimii inițiale.

În plus, „ca orice tunsoare, și bobul poate fi pus in evidență prin aplicarea diferitelor tehnici de colorare. Cum ar fi: Balayage, Evidențierea simetriilor prin aplicarea unor culori mai intense decât baza. Bineînțeles, nuanțele de blond, culorile intense, precum roșu sau cupru, sunt potrivite pentru bob. În alegerea nuanțelor potrivite vom ține cont de tenul, vârsta, și personalitatea clientei, astfel încât să oferim un look personalizat”, a concluzionat stilistul Londa Professional.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu tunsori bob

Sursă foto: Profimedia, Shutterstock