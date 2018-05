Fotografii cu femei din culturi diferite pentru care merită să mergi la World Press Photo 2018

World Press Photo, cea mai importantă expoziție de fotojurnalism la nivel global este găzduită anul acesta în București la MNAR (Muzeul Național de Artă) între 2 mai și 23 mai. Evenimentul face parte din expoziția anuală internațională World Press Photo, itinerată în întreaga lume și organizată în peste 100 de spații din peste 45 de țări.

Competiția de fotografie a ajuns la a șaizeci și una ediție și reunește 73.044 de imagini din toată lumea. Juriul a premiat 42 de fotografi din 22 de țări, iar multe dintre acestea ilustrează situații de viață în care se regăsesc femei provenind din medii și culture diferite. Redacția Unica a selectat câteva dintre cele mai impresionante:

Alessio Mamo, Premiul al doilea, People

10 iulie 2017: Manal (11 ani), victimă a exploziei unui proiectil în Kirkuk, Irak, poartă o mască pentru mai multe ore pe zi, pentru a-și proteja fața, în urma numeroaselor proceduri de chirurgie plastică efectuate la spitalul Al-Mowasah, din Aman, Iordan.

Ivor Prickett, Premiul I, General News

16 ianuarie – 16 septembrie 2017: Pe 10 iulie, după luni de luptă, guvernul irakian a declarat Mosulul liber de ISIS, deși conflictele au continuat în mai multe zone ale orașului. O femeie în Mosulul de Vest plânge după ce un atact cu mortiere i-a ucis fiul.

Carla Kogelman, Premiul I, Long-term projects

19 iulie 2012 – 29 august 2017: Hannah și Alena sunt două surori care trăiesc în Merkenbrechts, un sat bioenergetic din Austria. În imaginea alăturată o regăsim pe Hannah împreună cu Pipsi, o pasăre găsită într-un camp din împrejurimi.

Fausto Podavini, Premiul al doilea, Long-term projects

Femei Mursi, purtând sutiene pe care le-au primit de la turiști, se întorc în satul lor după ce au scos apa din fântână.

Ami Vitale, Premiul I, Nature

Mary Lengees, una dintre primele femei îngrijitoare de la Sanctuarul Reteti Elephant, din nordul Kenyei, îl dezmiardă pe Suyian, primul rezident al sanctuarului.

Anna Boyiazis, Premiul al doilea, People

17 octombrie – 29 noiembrie 2016: În mod traditional, fetele din arhipelagul Zanzibarului sunt descurajate de la a învăța să înoate, în mare parte datorită stricteții culturii conservatoare din care fac parte. Proiectul Panje oferă oportunități femeilor și tinerelor fete să învețe să înoate în costume de baie ce le acoperă integral corpul.

Adam Ferguson, Premiul I, People

29 august – 22 septembrie 2017: Portrete ale unor fete răpite de militanți Boko Haram, fotografiate în Maiduguri, Borno, Nigeria.

Tatiana Vinogradova, Premiul al treilea, People

29 martie – 7 decembrie 2017: Lucrătoare sexuale fotografiate în apartamentele lor, în Sankt Petersburg, Rusia. Statisticile arată că în Rusia există peste trei milioane de lucrătoare sexuale.

Heba Khamis, Premiul I, Contemporary Issues

6 noiembrie – 7 decembrie 2016: Călcarea sânilor este o practică tradițională în Camerun, care implică masarea sau apăsarea sânilor fetelor aflate la pubertate pentru a suprima sau inversa dezvoltarea sânilor. Acest obicei este practicat cu credința că va întârzia maturizarea și va preveni violurile sau avansurile sexuale.

Fotografia anului îi aparține lui Ronaldo Schemidt și face parte din categoria Spot News a competiției.

3 mai 2017, Jose Victor Salazar Balza (28 de ani) ia foc în timpul ciocnirilor violente cu forțele de ordine, la un protest împotriva președintelui Nicolas Maduro, Venezuela.

Cristian Movilă, organizatorul evenimentului din România, spune că de câțiva ani, World Press Photo cuprinde secțiuni noi, cum ar fi cele dedicate fotojurnalismului digital și multimedia, iar anul acesta Fundația olandeză care a creat competiția a lansat un program de educație vizuală. “Sperăm să găsim finanțare să îl aducem în România anul viitor. Pentru România, faptul că mergem cu expoziția și în Timișoara și Cluj-Napoca face parte din misiunea noastră de a expune un public cât mai mare la poveștile celor mai buni fotojurnaliști din lume. Ușor nu este pentru că sunt costuri destul de mari cu licența și amenajarea pentru fiecare oraș, dar ne bucurăm de parteneri care înțeleg misiunea noastră. Am reușit de la bun început să avem un parteneriat foarte puternic cu Ministerul Culturii, cât și cu Primăria Capitalei prin ARCUB, fără de care ar fi imposibil să avem această expoziție an de an în România, iar pe lângă ei au fost în fiecare ani diferiți sponsori care ne-au susținut și ne-au ajutat să poziționăm acest eveniment la un nivel înalt, ca mesajul puternic pe care îl are World Press Photo să fie auzit cat mai tare.”, spune Cristian Movilă.

Începând cu luna iunie, expoziția va călători mai întâi la Timișoara, unde vizitatorii sunt așteptați între 5 iunie și 24 iunie, iar apoi în Cluj Napoca, între 29 iunie și 22 iulie. L-am întrebat pe Cristian Movilă cum se vede societatea prin fotografiile selecționate în expoziție anul acesta și mi-a răspuns că World Press Photo este “un RMN al anului trecut în imagini, nu doar cea mai mare expoziție de fotojurnalism din lume. Nu este vorba numai despre fotografie de calitate. Avem fotografii din zone de conflict, din mijlocul protestelor, portrete ale unor oameni din mici comunități de peste tot din lume. Nu sunt subiecte ușoare, dar este un excercitiu de empatie prin fotografie și text. ”

Sursa foto: www.worldpressphoto.org