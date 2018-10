Fostul manager al lui Michael Schumacher a vorbit despre situația în care se află marele pilot

Wlli Weber, fostul manager al lui Michael Schumacher, în vârstă de 76 de ani a lămurit speculațiile potrivit cărora, Schumacher ar fi fost mutat de familie în Mallorca, declarând că: „Michael nu ar fi vrut niciodată să locuiască acolo”.

Willi Weber: „Am stat alături 20 de ani, la bine și la greu”

Fostul manager al lui Schumacher a mai declarat că a reușit să pună capăt acestui capitol: „După o lungă perioadă de tristeţe, am reuşit să îi pun capăt. Am închis acest capitol. Am avut cea mai bună perioadă împreună. Am stat alături 20 de ani, la bine şi la greu.”

Michael Schumacher, campion mondial de Formula 1, a suferit un accident în timp ce se afla la ski în Alpi. Nefericitul eveniment s-a petrecut în decembrie 2013. Schumacher a fost supus la două operaţii care i-au salvat viaţa, iar apoi a fost plasat într-o comă indusă din care s-a trezit mai târziu. Informații noi despre starea de sănătate a campionului nu au mai fost date publice, deoarece familia acestuia încearcă să îi respecte intimitatea.

Citește și: Fericire în familia lui Schumacher! Mick Schumacher a devenit campion european de Formula 3

Cum arată fiica lui Michael Schumacher

Sursă foto: Northfoto.com, Hepta.ro