A fost aleasă melodia perfectă de Crăciun

Potrivit experților de la Ostereo, versiunea „Always On My Mind”, piesă a lui Elvis Presley, cântată de Pet Shop Boys este cea mai apropiată de formula perfectă.

De ce melodia „Always On My Mind” ?

Potrivit studiului, ca să câștige locul fruntaș în topurile de Crăciun, o piesă trebuie să aibă durata de 3 minute și 57 de secunde, să fie interpretată în sol major, să aibă 114 bpm (beats per minute) și să fie cântată de un artist solo în vârstă de 27 de ani. A mai fost descoperit că aproximativ jumătate dintre piesele clasate pe primul loc au fost coveruri, aproape toate tratând altă temă decât Crăciunul și multe au fost balade.

„Always on My Mind”, din 1987 are tonalitatea și durata ideale, iar faptul că este un cover este un punct în plus. Chiar dacă, ea este interpretată de un duo, cu vârsta media de 31 de ani și jumătate și este puțin mai rapidă, la 125 bpm.

