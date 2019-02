Filosoful Mihai Șora, mesaj viral despre schimbările pe care Facebook le-a adus în viețile noastre

În doar câteva ore, textul său a fost distribuit de sute de oameni și apreciat de aproape 4.000.

„Facebook este, în definitiv, locul în care devii un mic Dumnezeu”

Iată mesajul complet al lui Mihai Șora, publicat pe pagina sa de Facebook: „Dragi prieteni, astăzi, Facebook împlinește 15 ani. Ce a schimbat această rețea în viața noastră? Greu de dat un răspuns global și definitiv: peste două miliarde de oameni sunt aici; aproape o treime din umanitate (!) este conectată și își umple existența, își potrivește pașii, se exprimă ori pierde timpul în funcție de ceea ce vede și aude în rețea. Aici se fac și se desfac destine, cariere politice, se destramă dictaturi, se prăbușesc imperii, ies la lumină ființe atinse de aripa geniului, înfățișări ale perfecțiunii ori ale groazei, capodopere sau nevinovate bufonerii. Aici afli că există, la celălalt capăt al Pământului, oameni care suferă – și îi vezi suferind în direct, în „carnea vie“ a ecranului care ți-i aduce aproape; după cum vezi oameni bucurându-se – și te bucuri odată cu ei, fără ca ei s-o știe. Aici îți poți spune păsurile, îți poți striga sărăcia și nevoile și neamul. În multe privințe, Facebook este o hârtie de turnesol: te învață mai multe despre natura umană decât izbutesc s-o facă tratate de psihologie sau ample culegeri de înțelepciuni. Dacă ai 30 de ani, este posibil ca jumătate din viață s-o fi petrecut pe Facebook, cu folos ori în mod nechibzuit – doar tu poți ști. Căci – întocmai ca într-o bibliotecă unde stau pe rafturi, adunate de secole, cărți cu miile, mai bune ori mai proaste, savante, ridicole ori subtile – și paginile de Facebook strâng deopotrivă inteligența și nerozia, rafinamentul și oroarea, finețea și grosolănia, tot ceea ce – dintotdeauna – a scos din ea ființa umană: nici mai mult, nici mai puțin. Facebook este, în definitiv, locul în care devii un mic Dumnezeu, locul șlefuit după chipul și asemănarea ta. Firește, i se pot reproșa multe, începând cu adicția pe care o creează în mințile mai șubrede. Dar – oricare ar fi sarcasmele sau obiecțiile întemeiate – un lucru este sigur: niciodată omenirea nu a fost mai apropiată de ea însăși, cu tot ceea ce această „apropiere“ implică, de la sublim, neverosimil ori banal la periculos, de la revelarea și până la dispariția centrului ei ființial.

P.S. Bineînțeles, înainte să fie despre oameni și sferele lor înalte, Facebook este mereu despre pisici„.

Cine este Mihai Șora

Mihai Șora este filosof și eseist, membru de onoare al Academiei Române. A studiat filosofia la Universitatea din București, avându-l ca profesor pe Mircea Eliade, și a fost bursier în Franța, unde a locuit timp de mai mulți ani.

El a intrat în atenția publicului tânăr odată cu participarea la protestele din Piața Victoriei, iar la finalul anului trecut a primit premiul Cetăţeanul European al anului 2018.

Mihai Șora a atras atenția presei și în iulie 2014, când, la 98 ani, s-a căsătorit pentru a doua oară cu scriitoarea Luiza Palanciuc, cu 56 de ani mai tânără decat el. Prima lui soție a fost tot o scriitoare, Mariana Șora, alături de care a avut trei copii, Alexandra, Andrei și Tom.

