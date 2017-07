Filmele lunii august 2017. Ce premiere sunt la cinema?

Printre filmele ușurele de vară, de genul thrillerului “Atomic Blonde: Agentă sub acoperire” cu Charlize Theron ori al mereu tânărului, frumosului și viteazului Tom Cruise (în rol de pilot și traficant sub acoperire în “Barry Seal” ), s-au strecurat două capodopere:”Clientul” (The Salesman), care a primit Oscarul de anul acesta pentru cel mai bun film străin, și documentarul “Safari”, care ne ridică multe semne de întrebare despre natura umană și dorința noastră de a ucide. Cei mici n-au fost uitați nici ei, că doar e vacanță. Le recomandăm “Emoji Filmul. Aventura zâmbăreților”.

