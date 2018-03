Filme neobişnuite despre Crăciun pe care trebuie să le vezi

“O poveste de Crăciun”, “Crăciun alb” sau “O viaţă minunată” sunt unele dintre cele mai cunoscute filme de Crăciun pe care le revedem în fiecare an cu aceeaşi plăcere, în preajma sărbătorilor de iarnă.

Dar ce ai spune ca în locul filmelor clasice să urmăreşti o altfel de poveste de Crăciun? Iată câteva scenarii care chiar dacă îl demitizează pe Moş Crăciun, te vor scoate din rutina tradiţiei de a urmări aceleaşi filme de sărbători în fiecare an.

Black Christmas (1974)

Dacă magicele sărbători şi atmosfera frumoasă din preajma Crăciunului nu îţi trezesc emoţii prea mari, iată un film care îţi va da furnicături pe şira spinării.

În bucuria deschiderii cadourilor, mai multe tinere sărbătoresc Crăciunul. Fără a avea nici cea mai mică idee despre ce le aşteaptă, în casă stă ascuns un criminal în serie. Telefonul li se pare o farsă la început.

Batman Returns (1992)

Ce legătură are liliacul, pisică şi pinguinul din continuarea lui Tim Burton cu Moşul dolofan cu costum roşu? Ei bine, taman în această perioadă, maleficul Pinguin are în plan să ucidă toţi băieţeii care se nasc în oraşul Gotham de Crăciun.

În plus, povestea filmului are o realitatea biblică. Scenariştii s-au inspirat din evenimentul istoric al uciderii pruncilor din Betleem de către Irod cel Mare.

Bad Santa (2003)

Aşa cum ştim cu toţii, Moşul este darnic, milostiv şi blând. Sau este doar un mit?

Terry Zwigoff ne dezvăluie faţa nevăzută a lui Moş Crăciun în una dintre cele mai reuşite comedii realizate despre legendarul personaj.

Filmul spune povestea a doi bărbaţi, Willie – intrepretat magistral de sarcasticul Billy Bob Thornton – şi Marcus care, o dată pe an, de Crăciun, merg să jefuiască mall-uri, îmbrăcaţi în costumul lui Moş Crăciun şi elful său. Planul lor este “deturnat” de către un copil de 8 ani care îi învaţă despre adevăratul spirit al sărbătorii.

Silent Night, Deadly Night (1984)

Te-ai gândit ce se poate ascunde în spatele costumului haios al lui Moş Crăciun?

După ce asistă la asasinarea părinţilor săi, ucişi de un hoţ deghizat în Moş Crăciun, copilul rămâne cu sechele toată viaţa. Din răzbunare şi nebunie, acesta începe să ucidă, îmbrăcat în acelaşi costum al moşului.

Kiss Kiss Bang Bang (2005)

Acţiune, umor, mister şi crimă. Bine ai venit la… petrecerea de Crăciun! “Săruturi şi focuri de armă” este un film neconvenţional de Crăciuni, în genul filmelor poliţiste, dar realizat cu umor bun şi situaţii captivante.

Harry Lockhart, un detectiv amator, şi Gay Perry, poliţist cu acte în regulă, încearcă să rezolve un caz dificil de răpire şi crimă, ce perturbă liniştea locuitorilor Los Angeles-ului tocmai de Crăciun.

The Ice Harvest (2005)

Tradus “Semeni vânt, culegi furtună!”, filmul este inspirat din romanul lui Scott Phillips, după care s-a făcut şi pelicula – prequel “The Walkaway” din 2006.



Charlie Arglist, un avocat însărcinat să facă treburile murdare ale unui mafiot, Bill Guerard, plănuieşte, împreună cu partenerul său, să îl jefuiască pe şeful lui de 2 milioane de dolari, în ajunul Crăciunului.

Cu John Cusack şi (din nou) Billy Bob Thornton în rolurile principale, filmul este exact ce îţi trebuie pentru o seară de Crăciun amuzantă.



Foto: NorthFoto