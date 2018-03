Exclusiv. What′s UP: “Simina nu este însărcinată! În fiecare lună suntem la noroc”

Artistul What′s UP a dezvăluit exclusiv pentru Unica.ro care este povestea hashtagului #viitoaremamica și de ce a stârnit controverse.

Artistul What′s UP și-a pus recent fanii pe jar când sub o poză de pe contul lui de Instagram și în care apărea alături de soția lui, Simina, artistul a scris: „Te iubesc, soția mea mică, #viitoaremamica!“.

Postarea a generat aproape șapte mii de like-uri și zeci de comentarii în care fanii, și chiar alți artiști din branșă îi felicitau pe cei doi pentru veste. Totuși, artistul nu va deveni tată… încă!

„Eu și soția mea, Simina ne dorim foarte mult un copil, iar de aici a apărut și hashtagul #viitoaremamica. Nu mă așteptam ca toată lumea să ne felicite pentru sarcină. Încă nu așteptăm un copilaș, suntem la noroc în fiecare lună“, a declarat What’s UP, elucidând confuzia creată.

What’s UP, unul dintre cei mai difuzați artiști de la noi a lansat hituri precum „La tine“, „Bine“, „Piesa mea de dor“, „Taxi“, piese care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe canalul YouTube și au cucerit topurile muzicale. Whatzy a cunoscut succesul atât solo, cât și printr-o serie de piese în colaborare cu artiști precum Andra, Alina Eremia, Shift, Ruby și alții. De ziua lui de naștere, What’s UP a făcut cadou publicului „Ora 2“, iar pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, What’s UP a făcut o declarație de dragoste spumoasă, plină de emoții și a lansat „Hana“.

What′s UP a lansat recent piesa „Iartă-mă, mamă“, în al cărei videoclip apare mama lui, și urmează să lanseze în câteva zile un nou single însoțit de videoclip – „Doare“.

Foto: Arhiva artistului