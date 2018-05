EXCLUSIV. Prima ședință foto cu Oana Cuzino și fiica ei, Naomi, pe coperta UNICA

Oana Cuzino (46 de ani) este definită probabil cel mai bine de cuvântul “consecvență”. Asta explică și succesul constant al emisiunii “Ce se întâmplă, doctore?” pe care o face de 15 ani, dar și relația frumoasă și caldă cu fiica ei adolescentă, Naomi (15 ani).

Dragă Oana, acum trei ani ne povesteai despre fiica ta, Naomi, și despre relația voastră mamă-fiică. Între timp, ea a împlinit 15 ani. Ce s-a schimbat de atunci, cum este să fii mamă de adolescentă?

Naomi acum a devenit o fetiță mare și din ce în ce mai independenta și descurcăreață, de la an la an. Fiecare vârstă vine cu alte preocupări și provocări interesante. Legătura noastră evoluează și se întărește. Putem sa interacționăm pe din ce în ce mai multe planuri și teme în drumul ei din adolescență către statutul de adult. Ceea ce este important pentru mine este că în continuare o asigur de toată dragostea și suportul posibil .

Tu cum erai la vârsta ei? Ce amintiri ai din perioada adolescenței?

Ne asemănăm extrem de mult din acest punct de vedere. Eu în adolescență mi-am consolidat dorința de a deveni medic și am început să studiez mai serios, să înțeleg mai bine ce înseamnă această profesie. În plus, mi-am testat mai mult capacitatea academică, prin participarea la concursuri, testări, cercuri științifice, am căpătat mai multă încredere de sine. Îmi place să văd că și ea este preocupată de aceste aspecte: profesia pe care o va urma, puterea de a-și gestiona singură existența, alegerile în ceea ce privește prietenii…. Mă bucur că le privește cu seriozitate și responsabilitate și că, în general, este fericită cu descoperirile și alegerile ei.

Ce ai învățat cel mai important de la Naomi și de la “meseria” de mamă?

Ne regăsim, ne reflectăm în copiii noștri… însă ei sunt extrem de selectivi și, dacă lăsăm liber și sincer acest canal de comunicare, vedem cum copiii noștri ne pot ajuta să ne adjustam “din mers” calitățile, dar și defectele, știu eu… frustrările, negările. Copiii noștri ne ajută să devenim mai pozitivi și constructivi decât am putea să o facem singuri și este un prilej minunat să ne redescoperim visurile abandonate, calitățile neexplorate. Pentru ei, la vârsta lor, cu tot universul în fața ochilor, complet descuiat și lipsit de prejudecăți, acest lucru este posibil, iar starea asta e contagioasă. Cred că adolescență copiilor noștri este cel mai minunat prilej de a ne stimula și pe noi ca părinți că destinul nostru merită o a două șansă.

Care sunt cele mai amuzante întrebări puse de Naomi de-a lungul timpului?

Naomi este și a fost mereu foarte haioasă și inimoasă. Noi râdem foarte mult și acum și este așa dintotdeauna. Când avea în jur de 2-3 ani, și a dorit o jucărie nouă, inutilă după părerea mea, i-am răspuns, ca orice părinte că “Gata, nu mai am bani!”, ceea ce funcționa de obicei. Însă, pentru că de data asta își dorea mult acea jucărie, mi-a zis: “Mami, îți arăt eu un loc de unde am văzut că oamenii scot bani, când nu mai au…” Și m-a luat de mână și m-a dus la bancomatul din colț…

Urmează vara și, desigur, vacanța… Ce planuri aveți?

Să mergem ca în fiecare an la mare, apoi o să o însoțesc pe Naomi la câteva concerte pentru care și-a luat bilete din timp.

Dragă Naomi, cum se vede viața prin ochii unei fete de 15 ani?

Foarte frumoasă! Nenumărate ocazii de a face lucruri frumoase pentru tine și prieteni, de a învăța, de a cunoaște, de a te distra (râde).

Care e cea mai frumoasă amintire pe care o ai cu mama ta?

Ah, sunt foarte multe! Din călătorii, vacanțe, dar și din viața de zi cu zi. Orice mi se întâmplă, bun sau rău, mă pot baza pe mama mea să mă susțină și să-mi dea cel mai potrivit sfat. Sunt anumite mici gesturi care mă fac să o apreciez mai mult pe zi ce trece.

Cât de prietenă ești cu mama ta? Ce vă place să faceți împreună?

Suntem cele mai bune prietene și prin asta eu înțeleg încredere și posibilitatea de a împărtăși orice – și lucruri bune, și întâmplări mai neplăcute. În plus, îmi place că e discretă, îmi respectă deciziile și chiar mă ajută să le pun în aplicare

Ce întrebare i-ai pune mamei tale dacă i-ai lua un interviu?

“Dacă am fi de aceeași vârstă și nu am fi rude, crezi că am fi la fel de apropiate că acum? Poate chiar prietene? ”

Foto: Alex Gâlmeanu

Citește interviul integral cu Oana Cuzino și fiica ei, Naomi, plus sfaturi despre sănătatea adolescenților în numărul de iunie al revistei UNICA, din 25 mai!