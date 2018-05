Evenimentele lunii iunie. Ce sa nu ratezi!

Vara asta este a festivalurilor! De toate felurile, de la muzică rock, jazz sau electro, la party-uri pe malul mării sau în aer rece de munte, de la filme premiate la Cannes sau Berlin la spectacole de teatru, ți-am selectat cele mai cool evenimente ale acestui sezon. Nu mai lipsește decât să alegi ce-ți place!

Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF)

25 mai-3 iunie / Cluj-Napoca

Merită să mergi la TIFF fie și doar ca să prinzi Zilele Filmului Românesc – un weekend plin de filme și petreceri spumoase. 35 de producții semnate de regizori autohtoni vor fi proiectate anul acesta în Zilele Filmului Românesc: 13 lungmetraje și 22 de scurtmetraje, unele în premieră mondială, altele distinse cu premii importante în marile festivaluri.Va recomandam marele câștigător al Ursului de Aur la Berlin, „Nu mă atinge-mă” („Touch Me Not”) este debutul în lungmetraj al regizoarei Adina Pintilie. O explorare șocantă a ideii de intimitate și a nevoii umane de contact autentic. Nu ratați nici „VUNK – Jur să spun adevărul” , primul documentar al unei trupe din România. Program complet pe tiff.ro

AFTERHILLS

31 mai – 3 iunie / Iași

Primul festival din România care include în experiența artistică un performance non-muzical cu o scenă dedicată: scena Comedy. Ce veți vedea acolo? Diferite forme de reprezentație artistică non-muzicală, care variază de la stand-up comedy, la breakdance, teatru contemporan și momente de improvizație. Artiștii anunțați pentru stand-up comedy sunt dintre cei mai cunoscuți din mișcarea românească: Micutzu, Teo, Vio și Costel, Nelu Cortea, Claudiu Popa, Anisia și Serghei. Ediția de anul acesta, #dreamers2018, vine și cu un line-up alcătuit din 150 de artiști internaționali și români care vor face ca cele nouă scene să vibreze.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu

8-17 iunie / Sibiu

Probabil cel mai asteptat festival de teatru, ajuns anul acesta la editia cu numarul XXV, va reuni cele mai bune productii de teatru, dans, muzică si… circ contemporan. Florin Piersic Jr. și Marcel Iureș, doi actori remarcabili din generatii diferite prezintă producția Teatrului ACT, „Stage Dogs”; Teatrul de Comedie aduce la Sibiu spectacolul „Fierarii”, în regia lui Horațiu Mălăele; Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Ana Ciontea, Șerban Pavlu vin la FITS cu spectacolul Teatrului Național „Ion Luca Caragiale” București, „Regele moare”, iar Gigi Căciuleanu va prezenta „Aller-Retour”, un spectacol de dans inspirat din drumurile dus-întors pe care renumitul coregraf le face între București și Paris. Grăbiți-vă, biletele se epuizează repede!

Rock The City

19-20 iunie / București

Două zile, două concerte, două nume îndelung așteptate de publicul din România! Pe 19 iunie, scena de la Romexpo vor urca Nick Cave & The Bad Seeds – va fi mai mult decât un concert, va fi o experiență emoțională intensă, căci Nick Cave nu este doar un muzician, ci un adevărat vrăjitor care-ți atinge sufletul. Urmează, pe 20 iunie, una dintre cele mai premiate formații rock din ultimul deceniu. Arcade Fire s-au lansat in 2001, au cunoscut succesul in 2007, cu albumul Neon Bible, si de atunci sunt de neoprit. Energia lor indie-rock, combinata cu o melancolie melodioasa, sunt ingredientele perfecte pentru o seara de vara urbana.

Festivalul Internațional de Film despre Mediu și Oameni Pelicam

21 – 24 iunie / Tulcea

Cel mai important festival de gen din România revine cu o selecție proaspătă de documentare de mediu apreciate la festivaluri internaționale, dar și cu dezbateri, workshop-uri, concerte în cele cinci spații de desfășurare Pelicam. Una dintre noutățile acestui an este colaborarea Pelicam – Greenpeace România, care lansează împreună o nouă melodie folosind sunetele pădurilor, parte din campania „Pădurea nu e un film mut”.

