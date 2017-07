Eugen Cristea a suferit un atac cerebral. Cum se simte fostul prezentator al emisiunii „Feriți-vă de măgăruș”

Actorul Eugen Cristea a suferit un atac cerebral la sfârșitul lunii mai. Deși zvonurile despre problemele lui de sănătate existau deja, actorul în vârstă de 65 de ani nu a vrut să vorbească până acum despre ele.

„Să fiu complet sincer, mă gândesc în fiecare zi la moarte, dar fac parte din categoria celor care cred în reîncarnare”, a declarat Eugen Cristea, potrivit libertatea.ro.

Din fericire, actorul nu a rămas cu sechele în urma accidentului vascular și, după aproximativ o lună de la nefericitul eveniment, el revine pe scena de teatru pentru a juca în piesa „Nimenu nu-i perfect”.

„Debutul meu a avut loc în 1961, practic în secolul trecut, în studiourile Radioudifuziunii Române, la emisiunea „Clubul Voioşiei“. Genericul era făcut de o mare actriţă, Silvia Chicoş, care a lansat foarte multe cântece pentru copii, o voce inconfundabilă, iar regizor era Mihai Pascal. Am colaborat cu toţi marii regizori ai radioului din acea vreme, cred că am vreo 600-700 de piese în fonoteca de aur a radioului. Tot în ‘61 am debutat şi la televiziune, am făcut un duplex în direct, Bucureşti-Chişinău, şi eram în replică cu un alt mare actor, celebrul Cosma Braşoveanu. Eu eram un copil atunci, aveam 9 ani, la vremea respectivă eram numiţi copiii-minune ai radioului, Gelu Colceag, Marina Romanov, nişte nume care au făcut epocă în radio”, a mai spus el.

Foto – Libertatea.ro