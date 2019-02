„EU TE CRED, DA’ ….TU MA MINTI”, la Palatul Național al Copiilor

Comedie adaptata dupa ”La Menteuse” de Jacques Bricaire si Maurice Lasaygues

Traducere: Rodica Baitan. Adaptare: Monica Davidescu, Liviu Lucaci

Personajele:

Bernard, 50 ani, farmecul anilor grizonati – Aurelian Temisan

Isabelle de Rompoingt, creatoare de moda inchipuita peste masura – Monica Davidescu

Francoise,30 ani,jurnalista,foarte mondena – Anca Dinicu

Patrick, 30 ani, inginer, romantic, baiat frumos – Cosmin Vijeu

Jane, frumoasa, inventive, un vis – Alexandra Salceanu

Regia spectacolului apartine actorului, scriitorului, profesor UNATC la sectia actorie, Liviu Lucaci

Decorul este semnat de arhitect Gabi Albu, scenograf care a semnat mai multe productii ale teatrului TNB si ale altor teatre din tara, fiind si unul din creatorii teatrului Replika

Costumele sunt semnate de Elida Toma si Alina Gurguta profesioniste pe care le intalnim predand la Facultatea de Arta sau acoperind stylingul emisiunilor de succes din diverse televiziuni.

,, Eu te cred da’..tu ma minti, este o adaptare a piesei bulevardiere ,, La Menteuse’’ scrisa de Jacques Bricaire si Maurice Lasaygues. Premiera initiala a avut loc la data de 1 oct 1987 in regia lui Rene Crermont, la teatrul ,,Petit Marigny’’ din Paris dandu-i viata actori renumiti ai timpurilor, precum Sabine Paturel, Henry Courseaux, Bernard Lavalette, Annie Jouziersi Genevieve Brunet.

Indiferent de trecerea anilor si schimbarea timpurilor, situatiile ilare oferite de spectacol raman extrem de la moda si gustate de public, fiind intangibile in fata oricarui trend trecator.

Piesa de teatru este o comedie savuroasa de situatie in care toate personajele se gasesc in situatii de qui-pro-quo pe gustul spectatorilor. Pe scurt, piesa este despre o fata careia ii place sa ,,ajusteze’’ adevarul cu minciuni si povesti scoase din carti si adaptate la realitate, iar baiatul care o iubeste crede tot ce ii spune si se grabeste sa rezolve problemele ivite dar face si mai multe incurcaturi. Familia fetei este formata din tata si sora. Ei o cunosc foarte bine dar din cand in cand si ei sunt prinsi in tesatura minciunilor. Cand personajul despre care s-a inventat intra in actiune sosind in casa si propunand o alta solutie , lucrurile o iau razna. Pana la urma … totul se termina ….cu bine , sper.

Spectacolul de teatru, va avea premierea in data de 25 martie la Palatul Copiilor dupa care urmeaza turneu in tara .