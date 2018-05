Când eram mică îmi placea să mă joc și cu păpușile, dar mult mai mult îmi placea să ies pe afară să mă joc cu copiii din fața blocului. Hoinăream cu ei pe malul Dunării de dimineața până seara, iar mama glumea des despre asta. Spunea că sunt ca un băiețoi care aleargă toată ziua pe maidane.

Mai târziu, adolescentă fiind, am continuat incursiunile pe malul apei și mi-am dat seama că îmi place foarte mult să mă plimb singură. Mersul pe jos mă inspira și mă ajuta să-mi definesc ce fel de om eram pe atunci și ce fel de femeie urma să devin. Mă îmbrăcam casual și alegeam încălțări cât mai comode, iar asta atrăgea, de data asta, mai multe glumițe din partea lui tata. Îmi spunea să mai port și eu câte o fustă și insista să-mi reamintească, de câte ori avea ocazia, că mama l-a cucerit pe tocuri. Când eram studentă mi-am luat prima bicicletă și într-o zi un polițist m-a oprit și mi-a spus să nu mai merg pe carosabil că poate fi periculos și că oricum, nu se cade, femeile nu fac asta. Tot atunci am descoperit și am început să urmăresc blogurile unor femei care călătoreau prin lumea largă singure, fie pe bicicletă, fie cu cortul în spinare. Le admiram pentru curajul și libertatea cu care își ascultau inima, mai ales eu, care, până la momentul acela, reușisem să merg singură doar la mare.

Pe la sfârșitul facultății am început să citesc prima dată despre roluri și stereotipuri de gen și m-am bucurat să aflu cu această ocazie că multe dintre femeile din jurul meu nu se identifică cu tiparele de feminitate impuse de societate. Am început să chestionez tot mai mult prejudecățile și clișeele cu privire la ce e „potrivit” sau nu e „potrivit” să facă o femeie și mi-am propus să fiu mai atentă la modul în care acestea m-ar putea influența.

De curând am cunoscut-o pe Ruth Borgfjord, autoarea cărții Eu sunt fată. Pot să fac orice și am descoperit că avem o viziune comună în legătură cu libertatea femeilor de a-și defini o feminitate proprie, în afara normelor impuse din exterior. Ruth este artistă și co-fondatoare a inițiativei Les Sisterhood Cluj, un colectiv al persoanelor care se identifică ca fete/femei lesbiene, bi, trans, queer, care organizează evenimente de tip coming out stories, plimbări cu biciclete, petreceri, picnicuri, drumeții, pentru conectarea și consolidarea unei comunități queer unite, bazate pe sprijin și solidaritate. Ruth s-a implicat în proiectul ”Expresii comune. Istorie orală prin educație culturală”, parte din programul ”Casa Tinerilor. Întâlniri interculturale Pata-Cluj”, derulat de Fundația AltArt împreună cu Les Sisterhood Cluj și a scris Eu sunt fată. Pot să fac orice, o carte în versuri, ilustrată de Lucia Mărneanu, care se adresează fetelor și femeilor și încearcă să le încurajeze să fie și să trăiască așa cum visează ele. Am întrebat-o cum i-a venit ideea să facă o carte ca asta și mi-a răspuns că atunci când nu există un produs pe care îl dorești, de exemplu cărți care să inspire fete, n-ai altă opțiune decât să îl creezi. “Am avut șansa să cunosc adolescente din Pata Rât (o comunitate de la periferia Clujului, formată din familii care în ultimii ani au fost evacuate din casele lor de către Primărie și direcționate către groapa de gunoi a orașului) și să aflu care sunt interesele și preocupările lor. Adolescentele mi-au vorbit de ceea ce vor să facă ele când vor fi adulte și ce pasiuni au în momentul de față. Relația de prietenie între fete, conversațiile între ele sunt zilnice și esențiale, iar textul cărții este bazat pe experiențele lor: Eu când o să fiu mare, o să fiu fie o vânzătoare, fie o directoare. Dar eu aleg. (…) Nu mă sperie oameni cu batjocuri, îmi iau prietenele, c-am anturaj, și merg spre ceea ce-mi doresc.“

Ruth spune că s-a regăsit în dorințele fetelor și în fricile care planau zi de zi asupra lor și a realizat că există limite pe care le experimentăm ca fete și femei indiferent unde am locui. “Pentru mine a fost important să scriu cartea asta ca o inspirație și motivație pentru mine însămi și alte fete care au de-a face cu tot felul de limite. Viața ne aruncă obstacole din când în când, cultura în care trăim ne aruncă obstacole din când în când, dar era important să comunic fetelor că au putere, că e permis să folosești puterea în a alege ce faci în viață. Cartea prezintă, practic, alternative pentru stereotipurile cu care fetele au fost sau sunt crescute, alternative pentru viitorul lor și dorește să le împuternicească, să le inspire în prezent. Să le arate că statutul lor nu e limitat, că nu au o condiție prescrisă, că ele dețin controlul asupra destinelor lor.”

Autoarea cărții consideră că problemele cu care fetele și femeile se confruntă în societatea actuală nu se rezolvă cu o carte care este doar un început, nicidecum o soluție finală și că ar fi binevenite cât mai multe inițiative de acest gen. Ea spune că este necesar să scriem cărți și pentru băieți și pentru părinți, pentru că din punctul ei de vedere, este mai ușor să imprimi convingeri sănătoase copiilor, legate de egalitatea între băieți și fete, decât să imprimi aceste convingeri mai târziu, în viețile lor de adult. “Vreau ca fetele de orice vârstă șă știe că ce își doresc ele e esențial pentru viața lor, că ele definesc ce e feminin, că a avea un corp puternic e ok, că a sta în față și a vorbi cu încredere e ok, că a nu te epila e ok, că poți să dai papucii unui băiat dacă îți cere să schimbi felul cum arăți, că e ok să te ridici să pleci, să te respecți, decât să încerci să le faci pe plac oamenilor. Nu contează ce culoare are părul meu. Dac-am iubit, iubită sau telefon nou. Dacă mă murdăresc sau stau complet nemișcată, să nu mă umplu de praf. Să nu fiu judecată. Nu contează dacă las oamenii cu gura căscată sau trec neobservată. Eu sunt eu și sunt importantă.”

Eu sunt fată. Pot să fac orice are un format care îi permite să fie în același timp carte de colorat, carte de poezie și caiet de așternut gânduri și vise. Dacă vreți să aflați mai multe despre carte și despre proiectele cu care Ruth dorește să continue această inițiativă, îi puteți scrie un mesaj pe pagina Les Sisterhood Cluj. Pentru Ruth Borgfjord, una dintre mizele principale ale cărții a fost aceea să întipărească în mintea fetelor și femeilor din jurul ei două cuvinte: pot orice.

