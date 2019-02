Ester Peony va reprezenta România la Eurovision 2019

Piesa câștigătoare a adunat un total de 65 de puncte din partea juriului, după o luptă strânsă cu „Army of Love” a Bellei Santiago.

Pe numele real Ester Alexandra Creţu, interpreta care şi-a ales numele de scenă Ester Peony are origini româneşti dar pasiunea pentru muzică a descoperit-o la Montreal, în Canada, unde a locuit cu familia.

După ce a devenit cunoscută în mediul online prin ănregistrarările pe care le publica pe cont propriu, a venit și primul contract cu o casă de discuri din România.

Tânăra a debutat cu piesa „Sub Aripa Ta”, pe care o cântă împreună cu Vescan.

Primul EP l-a lansat anul trecut, sub titlul „Dig It”.

Pieesa „On a Sunday” a scris-o împreună cu Alexandru Șerbu, iar versurile sunt semnate de Ioana Victoria Badea.

Juriul care a ales piesa care va reprezenta România la Eurovision a fost format din Tali Eshkoli, Head of Event & Content Eurovision Song Contest 2019, Emmelie de Forest, laureata ediţiei din 2013, Deban Aderemi şi William Lee Adams, jurnalişti, Şerban Cazan, Head of Production HaHaHa Production, şi artistul moldovean Alex Calancea.

Finala selecţiei naţionale pentru ediţia de anul acesta a concursului muzical Eurovision a avut loc duminică seară, la Sala Polivalentă din Bucureşti. Două câştigătoare ale competiţiei, Netta şi Emmelie de Forest, au susţinut recitaluri, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de TVR.

Spectacolul a fost prezentat de Aurelian Temișan, Ilinca Avram și Alina Ionescu.

În concurs au mai intrat piesele:

1.”Renegades” – Linda Teodosiu

2. „Right now” – Olivier Kaye

3. „Dear father” – Laura Bretan

4. „Skyscraper” – Teodora Dinu

5. „We Are The Ones” – Claudiu Mirea

6. „Your journey” – Aldo Blaga

7. „On a Sunday” – Ester Peony

8. „Daina” – Letitia Moisescu & Sensibil Balkan

9. „Army Of Love” – Bella Santiago

10. „Destin” – Trooper

11. „Without You (Sin Ti)” – Dya & Lucian Colareza

12. „Underground” – Mirela Vaida

Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai.

La cea de a 64-a ediție a competiției internaționale s-au mai înscris, alături de România, alte 41 de țări: Albania, Armenia, Austria, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Macedonia, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.



Sursă foto: Captură video