Era pe plaja când un cuplu a început să râdă de ea. Cum arata femeia și cum a reacționat

O femeie a postat pe Instagram o poză de pe plajă și a povestit experiența pe care a trăit-o în ultima ei vacanță.

Jacqueline a avut peste 227 kilograme și a reușit să slăbească aproape 160 kilograme. Era fericită, își făcea vacanța în Mexic și purta, după foarte mult timp, pentru prima oară un costum de baie.

Nu a trecut mult timp și ceva urât s-a întâmplat. Jacqueline a povestit totul pe Instagram.

“Eram în vacanță în Mexic acum câteva săptămâni și era pentru prima oară, după foarte mult timp de când purtam un costum de baie și era după și mai mult timp de când purtasem un costum de baie fără să mă acopăr. Eram neliniștită în ideea de a-mi da hainele ce îmi acoperau costumul de baie pentru a intra în piscină sau în mare. Încă mă simțeam ca având 227 kilograme când s-a întâmplat… Un cuplu ce stătea lângă pisicină a început să arate cu degetul spre mine și să râdă imediat ce am rămas în costumul de baie. Ce am făcut eu? Am luat o gură de aer, am zâmbit și am intrat în pisicină. A fost un moment mare pentru mine. Mă schimbasem. Nu mai eram fata ce eram înainte. Da, incă mai am multă piele care atârnă, da incă mai am momente în care mă simt nesigură pe mine și da, încă mai râde lumea de mine. Să fiu sinceră, m-a deranjat. Dar nu o să mai las oamenii de genul ăsta să mă afecteze. Nu o să-i mai las modul în care gândesc alți oameni să mă oprească să îmi trăiesc viața. Ei nu mă cunosc. Ei nu știu cât am muncit să slăbesc 160 kilograme. Ei nu știu că încă mă recuperez după multe operații grele. Nu au niciun drept să râdă de mine. De aceea am zâmbit. Nu contează ce spun ceilalți sau dacă încercă să se îndoiească de tine sau să te doboare. Contează cum reacționezi tu. Cum te simți. Să te iubești așa cum ești e foarte greu. Altora n-o să le placă asta. E ok. Sper să te iubești. Iubește-ți corpul.”

