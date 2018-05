Eliminare surpriză la Exatlon: Giani Kiriță a părăsit competiția

Ediția Exatlon din 2 mai a venit cu o eliminare la care nimeni nu se aștepta. Giani Kiriță a fost nevoit să părăsească competiția, după ce a primit cele mai puține voturi de susținere din partea telespectatorilor.

Astfel, prima nominalizare pentru Kiriță a fost și cea care i-a încheiat aventura din Republica Dominicană.

Pe parcursul celor patru luni petrecute la Exatlon, fostul fotbalist a fost implicat în diferite conflicte. În același timp, el a fost foarte apreciat pentur modul în care și-a ținut echipa unită și a condus-o la numeroase victorii.

„Când am plecat la drum spre Exatlon am văzut cam toți colegii mei de unde provin, ce sport au făcut și mi-am făcut o analiză și chiar mi-am făcut probleme, eu venind dintr-un sport de echipă, schimbând atâtea echipe la viața mea. E foarte important ca cei care au practicat un sport individual să se integreze într-un sport de echipă și mi-a fost teamă chiar și de Vladimir pentru că el practic nu știe ce înseamnă o echipă și nu știe ce înseamnă grupul. Plus că mai erau și niște fete. Cu fetele este mai greu de lucrat decât cu băieții, ca drept dovadă, Vlad s-a adaptat foarte repede. Pentru mine nu există cuvântul individualist, chiar nu îl accept”, a declarat Kiriță, înainte de a afla că va fi eliminat.

După primirea veștii privind eliminarea sa, sportivul și-a luat rămas bun mai întâi de la echipa adversă, îmbrățișând fiecare membru în parte.

Cea mai grea despărțire a fost despărțirea de colegii săi din echipa Faimoșilor.

„Nu mi-a mai bătut inima așa tare de foarte mult timp, cu toate că eu mi-am dorit foarte mult ca cei doi să rămână. Sunt multe de zis, iarăși am acele 1.000 de gânduri. Cred că 75% din Giani Kiriță rămâne aici. Dacă nu aveam această problema, cu siguranta i-aș fi hăituit pe acesti tineri cum am făcut-o până acum. Nu scăpau ușor de mine, nu aveau cum! Giani Kiriță e un luptător, așa a fost și așa va rămâne toată viața. Vreau să le mulțumesc și colegilor mei, în special lui Vlad. Lumea nu știe, dar noi eram înainte foarte certați. Acum nu mai vreau să îl bat decât la cărți, sincer, chiar nu mai vreau”, a spus Giani Kiriță.

„Am legat prietenii frumoase, una din ele este cu acest băiat pe motocicletă. Înainte să vin la Exatlon nu știam cine este și am dat pe Google și l-am văzut pe motocicletă și am zis: Ce fac cu ăsta? Cum mă înțeleg eu cu ăsta? Și din prima, de când mi-a zâmbit a fost chimia aia și am zis: Cu el o să râdem”, a povestit Giani.

Dinamovistul a afirmat că a visat că va fi eliminat.

„Nu știu dacă s-a înaâmplat sau așa a fost să fie. Aseară am visat că eram în short-ul ăsta roșu. Noi după ce terminăm proba, mergând în camp, schimbându-ne și trebuie să îmi iau short-ul negru. N-am mai apucat să mergem pentru că nu am avut timp și uite povestea short-ului roșu. Am visat că merg în arenă așa cum sunt. Eram în arenă, cum mă vezi îmbrăcat și am fost eliminat, i-am îmbrățișat pe toți și doi din colegii mei au început să plângă”, a relatat el.

Totodată, sportivul a afirmat că viața sa nu era prea bună înainte de a merge la Exatlon, nereușind să se regăsească.

„Înainte să vin aici aveam probleme chiar și cu familia, aveam probleme de tot felul și chiar nu mă regăseam sub nicio formă. Venind aici nu știam la ce mă înham și gândul meu era să plec. Voiam să fug de tot ce se întâmplă. Venind aici mi-am dat seama că am alte repere în viață de acum. Exatlon mi-a schimbat total viața”, a încheiat Kiriță.

În vârstă de 41 de ani, Giani Kiriță este un jucător de fotbal retras din activitate. Este cunoscut pentru activitatea de la Dinamo București, pentru care a jucat între 1997 și 2003, fiind și căpitanul acesteia. După plecarea de la Dinamo a evoluat la echipele turcești Samsunspor, Gaziantep, Ankaragücü și Bursaspor. El are doi copii, Marco și Roxana.

