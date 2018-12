După ce a furat un laptop, hoțul i-a trimis un mesaj proprietarului. Ce i-a propus

Stevie Valentine, un bărbat din Birmingham, a postat pe pagina lui de Twitter mesajul pe care colegul său l-a primit de la cel care îi furase laptopul, conform Mediafax.

La scurt timp după ce a comis furtul, cuprins de păreri de rău, hoțul i-a transmis proprietarului scuze și i-a explicat motivul pentru care a recurs la un astfel de gest: „Îmi pare rău pentru laptopul tău. Sunt foarte sărac şi am avut nevoie de bani. Ţi-am lăsat telefonul şi portofelul”, i-a scris el.

Pentru că tânărul păgubit este student, acesta i-a oferit posibilitatea de a îi înapoia documentele salvate pe dispozitiv: „Văd că eşti student. Dacă sunt fişiere pe laptop de care ai nevoie, te rog să mă anunţi şi ţi le voi trimite. Încă o dată, îmi pare rău!”, i-a spus generosul hoț.

Imaginea cu mesajul a primit sute de mii de aprecieri și a fost redistribuită de cel puțin 70.000 de ori. Reacțiile utilizatorilor au fost diverse, de la enervare, la ironie și amuzament. „Wow, acesta este cel mai drăguț hoț pe care l-am văzut vreodată!”, „Ce grijuliu!”, „Un hoț cu o conștiință!” au fost câteva dintre comentarii.

So my flat mates laptop got stolen today, please pree what the thief sent him 😂😂😂😂 pic.twitter.com/pDhhpmncPz

— Stevie Valentine (@StevieBlessed) November 28, 2018