Dragoş Bucur s-a făcut actor pentru a impresiona o colega, iar acum are propria şcoală de film

Dragoş Bucur este unul dintre cei mai iubiţi actori din România, a cucerit Hollywoodul şi este un bun model de urmat în această profesie. Interesant este cum s-a apucat acesta de actorie! Dragoş Bucur a mărturisit că s-a făcut actor pentru a impresiona o colega din liceu.

Dragoş Bucur nu a visat să fie pe marile scene

Dragoș Bucur nu a visat de mic să fie pe marile scene, ci și-a croit un drum în această meserie pornind de la o întâmplare banală: „Eram în liceu, prin clasa a XI-a cred, și îmi plăcea de o fată. Am vorbit cu ea pe coridor și m-a întrebat ce vreau să fac și nu știu de ce, probabil ca s-o impresionez, i-am zis că vreau să mă fac actor. A fost așa, de moment. Ea atunci mi-a spus de un teatru studențesc, Teatrul Podul, unde era profesor domnul Cătălin Naum. N-am mai vorbit cu fata aia de atunci, în schimb, am ajuns în Teatrul Podul. Așa am devenit actor”, a povestit Dragoş Bucur pentru Libertatea.

Dragoş Bucur are acum propria lui şcoală de film

Alături de Alexandru Papadopol şi Dorian Boguţă, Dragoş Bucur a înfiinţat o şcoală de film, unde ajută mulţi tineri să îi calce pe urme. Tinerii pot beneficia de cursuri de actorie şi film, scenaristică şi regie de film.

Dana Nălbaru – Viaţa alături de Dragoş Bucur, bolnav de diabet

