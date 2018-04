Doliu în teatru. Actrița Carmen Stănescu a murit

Carmen Stănescu a murit la vârsta de 92 de ani după o lungă și grea luptă cu boala. Actrița s-a stins din viață în propria sa locuință, în timpul somnului.

Carmen Stănescu a debutat în anul 1945 cu rolul Ecaterina Ivanovna în piesa “Frații Karamazov”, de-a lungul carierei sale, interpretând peste 30 de roluri pe scena Teatrului Național și nu numai. A jucat alături de nume mari ale teatrului românesc, dar și alături de tineri actori, însă de câțiva ani aceasta s-a retras complet din lumina reflectoarelor din cauza problemelor de sănătate.

„Actriţa Carmen Stănescu nu e deloc bine. A făcut o gonartroză şi nu mai poate merge (n.r. afecţiune cronică a genunchiului, invalidantă, cu evoluţie progresivă, prin care cartilajul se degradează progresiv, cu apariţia durerii şi limitarea mobilităţii). Ea a fost şi campioană la atletism, la <suta de metri>, a fost sportivă mare, a mai practicat şi alte sporturi, a fost cinci ani în echipa națională de tir. La vârsta ei, doctorii se tem să o opereze, pentru că e posibil să apară şi alte complicaţii. Merge destul de dificil, nu mai joacă nicăieri şi, sincer, nici eu nu mai vreau să joc. Am peste 66 de ani de teatru. Am urcat în scenă de 19.900 de ori. Au fost săptămâni în care am jucat de 14 ori, au fost dăţi când am căzut în scenă sau când m-au dus la balamuc” – a declarat anul trecut Damian Crâşmaru, soțul actriței, pentru Click!.

Sursă foto: Libertatea