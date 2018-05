DJ-ul Vik Leifa a lansat piesa “Orbit” in colaborare cu Guz

DJ Vik Leifa a lansat piesa “Orbit” alaturi de Guz. Piesa este insotita si de un lyric video in care apar cei doi artisti. Fata de restul pieselor lansate pana acum, piesa “Orbit” este in limba romana si are un mesaj misterios, ascuns printre randurile versurilor.

In melodie, Guz ne canta despre cel care a iubit orbeste persoana nepotrivita, iar relatia cu ea l-a schimbat complet si ireversibil. Tema piesei se poate spune ca este inspirata din mitologia romaneasca, a “Zburatorului”, un inger decazut din cer, din cauza iubirii pamantesti.

Piesa poarta un mesaj simbolic, dar DJ-ul Vik Leifa, a reusit prin sound sa il aduca in actualitate, ca publicul sa se bucure de aceasta piesa in club sau la radio.

“Orbit” este a patra piesa in seria lansarilor, iar in urmatoarea perioada Vik Leifa o sa mai lanseze cateva piese. Daca ti-a placut, ramai cu urechea pe canalul de Youtube, Republic Music Group.