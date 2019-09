Top 5 seriale în alta limbă decât engleza pe care trebuie să le vezi!

Iată ce seriale recomandă în această săptămână SeriAlex.

Fără doar și poate, engleza este limba cinematografiei și a televiziunii, majoritatea filmelor și a serialelor sunt în dialectul lui Shakespeare. Însă producătorii marilor canalele de streaming au simțit nevoia unei diversificări și au avut curajul să atace hegemonia engleză, lansând producții TV și în alte limbi decât cvasicunoscuta engleză.

Avem, astfel, seriale în spaniolă, braziliană, suedeză sau germană, producții TV care ne-au arătat că se poate face continut de calitate și în alte limbi chiar dacă nu sunt așa de melodioase și uneori ne zgârie rău urechile pe dinăuntru.

Vă recomand, așadar, câteva seriale în altă limbă decât engleza care merită timpul și răbdarea noastră:

Casa Del Papel – Money Heist – serial în spaniolă.

Este un thriller polițist cu accente comice despre opt oameni cu talente unice și nume de orașe care vor să dea cel mai mare jaf din istorie Spaniei : Să spargă monetăria statului, să tipărească și să o steargă cu 2 miliarde de euro în buzunar . Doar că ceea ce se voia un jaf perfect, planificat în cel mai mic detaliul de „Dl Profesor”, mastermind-ul operațiunii, se transformă intr-o vanătoare pe viață și pe moarte prin apariția unui detectiv cu fustă și sutien care vrea cu tot dinadinsul să-i incurce pe cei 8.

Serialul este produs de Antena 3 – Spania și a reușit să devină un fenomen mondial, devansând în audiență seriale mult mai titrate, devenind cel mai vizionat serial spaniol al anului.

Dark – Un super serial nemțesc.

„Intuneric” este un serial care începe timid și oarecum neconvingator, dar dacă ai răbdare și treci de primul episod, o să descoperi că povestea aparent banală și plictisitoare de la început se transformă într-un dark thriller care o să te țină în priză până la final.

În căutarea unor răspunsuri privind dispariția unui copil, patru familii din orașul Winden (Germania), descoperă într-o peșteră de la marginea orașului, o enigmă care se întinde pe trei generații. Serialul este un thriller cu gust de film politist și cu aromă de supranatural.

Dark este primul serial german difuzat de Netflix și a fost multă vreme comparat cu mega succesul Stranger Things. Deși scenariile lor sunt asemănătoare, Stranger Things pare o plimbare în parc pe langă povestea din orasul Winden.

3% – Made in Brasil

Trei la sută este o dramă distopică care se petrece undeva în viitor într-o societate divizată în care 97% din oameni sunt condamnați să traiască în sărăcie și mizerie iar 3 % au norocul să traiască fericiti si fără griji într-un loc idilic, numit Celălalt Țărm.

O dată pe an celor mulți li se oferă șansa să scape din iadul vieții lor și să meargă pe „celălalt țărm”.Aceștia însă trebuie să treacă printr-un aspru program de selecție numit PROCESUL care are rolul de a selecta doar 3% dintre candidați. Cum se desfășoară acest proces de selecție, care sunt probele și ce secret se ascunde în spatele lui…vedem in 3%

Serialul este făcut inteligent și are ritm. Legăturile dintre episoade sunt interesante și alerte ceea ce demonstrează că brazilienii au renunțat la tiparele de genul Sclava Isaura sau Bulevardul Paulista și s-au apucat de seriale serioase.

Sacred Games – Netflix își încearcă mușchii în țara Bollywood-ului

În Sacred Games urmărim povestea lui Sartaj Singh, un polițist indian, prieten bun cu spriț-ul și cu somniferele care își duce zilele prestând munca de curcan prost plătit într-o secție de poliție coruptă. Într-o zi, Sartaj primește un telefon de la Ganesh Gaitonde un mega mafiot indian care îi spune că are la dispoziție 25 de zile pentru a salva orasul Mumbai de la distrugere. Ajutat de profilerul Anjali Mathur, polițistul nostru insomniac declanșează o serie de evenimente stranii care îl conduc încet încet, catre underground-ul violent al criminalității indiene.

Cred că pe undeva, Netflix a fost luat prin surpindere de evoluția acestui serial. Ceea ce se voia doar un experiment indian de scurtă durată s-a dovedit a fi un serial foarte apreciat de public care a împușcat un 8.4 pe IMDb și a primit foarte multe laude din partea criticii de specialitate. Serialul este o reușită, un action thriller interesant care merită încercat!

Sezonul doi a văzut lumina televizoarelor pe 15 august a.c

The Bridge – Broen – Un super serial polițist în daneză / suedeză!

Atunci când un corp tăiat în jumătate este descoperit fix la mijlocul Podului Oresund ce delimitează Danemarca de Suedia, polițiștii se confruntă cu o mare dilema: În ce țară a fost gasit cadavrul ți cine va conduce investigația, poliția daneză sau cea suedeză?

Mai mult de atat, lucrurile devin și mai complicate atunci când detectivii descoperă un lucru terifiant. Cadavrul găsit exact la granița celor două țări, nu aparține unei singure persoane. Capul și pieptul sunt ale unui om politic influent din Suedia iar picioarele aparțin unei prostituate daneze

Serialul The Bridge, pe numele lui de scenă Bron sau Broen, este o coproducție danezo-suedeză care s-a întins pe o perioadă de 8 ani și a reușit să strangă nu mai puțin de 9 premii ale industriei cinematografice și ale 14 nominalizari. Foarte tare pentru un action/ politist vorbit în suedeză sau daneză sau… amandouă.

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș. Când nu știi la ce serial să te uiți, aruncă o privire pe serialex.ro și poate iti vine vreo idee. Nici eu nu am timp de pierdut, asa că recomand numai seriale bune.

SeriAlex

