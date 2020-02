Raluca Bădulescu, jurata celebrei emisiuni „Bravo, ai stil!”, a ajuns din nou subiect de bârfă, în urma unei apariţii televizate ieşite din comun.

Este una dintre cele mai controversate prezenţe din lumea modei şi a showbizului românesc şi îşi şochează fanii şi publicul ori de câte ori îşi face apariţia în faţa camerelor de luat vederi. Nu mai este o noutate pentru nimeni că Raluca Bădulescu are propriul său stil, ceva mai controversat, de a se îmbrăca şi de a se machia, dar cu toate acestea reuşeşte să atragă mereu atenţia privitorilor prin maniera excentrică în care alege să se expună în public.

Nu în urmă cu mult timp, în ediţia de sâmbătă a show-ului de fashion, “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzat pe Kanal D, Raluca Bădulescu şi-a făcut apariţia la pupitrul juraţilor fără strop de machiaj. Ea, care apărea de fiecare dată extrem de strident fardată, cu ruj rosu intens, purtând gene false şi un contur strident în jurul ochilor, şi-a lăsat de data aceasta fanii cu gurile căscate prin modul în care s-a prezentat în emisiune. Până şi colegii de platou au rămas uluiţi de felul în care arăta vedeta nemachiată.

„Am fost de urgență la spital!”

Se pare că decizia de a renunţa la farduri şi la gene false a fost o necesitate medicală deoarece vedeta a suferit o alergie în urma căreia a ajuns de urgenţă la spital.

“Am făcut alergie, prin urmare nu îmi mai pot lipi gene false și nu mă mai pot machia în jurul ochilor, o perioadă. După ce mi-am pus genele m-am panicat. Pentru că din cauza alergiei mi s-au umflat ochii. Imediat, mi le-am dat jos. Lacrimile şi toate acele substanțe chimice din farduri mi-au produs o arsură de cornee. Am fost de urgență la spital. 24 de ore nu am văzut deloc. Am făcut un atac de panică!”, a spus Raluca Bădulescu la Kanal D, potrivit libertatea.ro.

Iată cum arăta vedeta fără machiaj:

Raluca Bădulescu, în vârstă de 45 de ani, este critic de modă şi de peste trei ani de zile este jurat în reality show-ul de fashion, difuzat pe Kanal D, “Bravo, ai stil!”.

Sursa foto: facebook

