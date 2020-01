Nominalizări premiile BAFTA 2020

Cea de a 73-a ediție a premiilor BAFTA se va desfășura pe 2 februarie, la Royal Albert Hall din Londra, Marea Britanie.

Nominalizări BAFTA 2020

Cel mai bun film

Joker – Todd Phillips

Once Upon a Time in Hollywood – Quentin Tarantino

The Irishman – Martin Scorsese

Parasite – Bong Joon Ho

Cel mai bun regizor

Sam Mendes – 1917

Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood

Todd Phillips – Joker

Martin Scorsese – The Irishman

Bong Joon Ho – Parasite

Cel mai bun actor în rol principal

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time in Hollywood

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – The Two Popes

Taron Egerton – Rocketman

Adam Driver – Marriage Story

Cea mai bună actriță în rol principal

Scarlett Johansson – Marriage Story

Jessie Buckley – Wild Rose

Saoirse Ronan – Little Women

Charlize Theron – Bombshell

Renee Zellweger – Judy

Cel mai bun actor în rol secundar

Anthony Hopkins – The Two Popes

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Cea mai bună actriță în rol secundar

Margot Robbie – Bombshell

Margot Robbie – Once Upon a Time in Hollywood

Laura Dern – Marriage Story

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Little Women

Cel mai original scenariu

Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel şi Katie Silberman – Booksmart

Rian Johnson – Knives Out

Noah Baumbach – Marriage Story

Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood

Han Jin Won şi Bong Joon Ho – Parasite

Cel mai bun scenariu adaptat

Taika Waititi – Jojo Rabbit

Steven Zaillian – The Irishman

Todd Phillips şi Scott Silver – Joker

Greta Gerwig – Little Women

Anthony McCarten – The Two Popes

Cel mai bun film într-o limbă străină

The Farewell – China

Dolor y Gloria – Spania

Parasite – Coreea de Sud

For Sama – Marea Britanie, SUA

Portrait de la jeune fille en feu – Franța

Cel mai bun film britanic

1917 – Sam Mendes

For Sama – Waad Al-Kateab şi Edward Watts

The Two Popes – Fernando Meirelles

Bait – Mark Jenkin

Rocketman – Dexter Fletcher

Sorry We Missed You – Ken Loach

