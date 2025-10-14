La 79 de ani, un multimilionar își caută soție pe Tinder: „Am moștenirea pregătită, îmi lipsește un fiu’”

În timp ce mulți folosesc aplicațiile de dating pentru puțină distracție sau aventuri de scurtă durată, un pensionar milionar a apelat la Tinder în căutarea a ceva mult mai permanent: un moștenitor. Iată ce spune bărbatul.

Un milionar își caută soție pe Tinder

Milionarul în vârstă de 79 de ani, Sir Benjamin Slade, a pornit într-o misiune de a găsi o femeie semnificativ mai tânără și o „bună reproducătoare”, pentru a-i dărui un fiu care să moștenească vasta sa proprietate de aproximativ 526,11 hectare din Somerset, Marea Britanie

Anterior, milionarul a publicat un anunț într-un ziar și spunea că își caută o soție care să-i ofere doi fii.

Născut în 1946, Sir Benjamin a mai fost căsătorit, dar nu are copii. Așadar, și-a reluat căutarea pentru o soție, de data aceasta într-un cadru mai modern, unde ar avea șanse mai mari să își găsească partenera: pe Tinder. Povestea lui a ajuns și la televizor. În cadrul emisiunii „Millionaire Age Gap Love”, milionarul și-a început căutările și a vorbit despre planurile de viitor:

„Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii, pentru că am o rezervă congelată pentru nouă luni la o bancă de spermă și pot folosi asta”, a spus pensionarul potrivit Wales Online.

Cum a ajuns pe Tinder

Totul s-a întâmplat când un membru al personalului său i-a prezentat aplicația Tinder. Acesta, alături de colegi, i-au creat rapid un cont, deși cu o mică „minciună nevinovată” despre vârsta lui. I-au „tăiat câțiva ani” pentru a-l face să pară de 56 – și și-a început căutarea.

Pe măsură ce a început să dea swipe, a fost destul de nemulțumit de femeile întâlnite.

Omul de afaceri își caută exclusiv femei cu 30–40 de ani mai tinere, comentând nemuțumit: „Când vrei o mașină nouă, îți iei una nouă, nu un harbuz vechi.”

Când a dat peste un profil al unei femei de 58 de ani, a declarat ferm: „Are 58 de ani, e cam bătrână pentru mine. Putem schimba vârsta la sub 40 de ani?”

Totuși, după câteva swipe-uri nereușite, el a decis că Tinder nu este pentru el, remarcând:

„La cât mă pricep eu, ar putea fi dame de companie.”

Urma să se căsătorească cu o femeie mult mai tânără

La finalul emisiunii la care a participat, părea că toate visele lui Sir Benjamin deveniseră realitate. Potrivit Daily Mail, urma să se căsătorească cu poeta și compozitoarea americană Sahara Sunday Spain, mult mai tânără decât el. Femeia era și însărcinată cu Sir Benjamin.

Totuși, ceea ce trebuia să fie un final de poveste s-a transformat într-un dezastru. Nu una, ci două ceremonii de nuntă organizate de Sahara au fost anulate în ultimul moment de Sir Benjamin.

În ceea ce privește urmașul său, căutarea continuă, întrucât bebelușul este o fetiță, ceea ce, potrivit unui prieten, a creat o „situație stânjenitoare”.

În ciuda unei căutări de peste un deceniu pentru o parteneră și o familie, Sir Benjamin pare să nu aibă niciun interes față de fiica sa.

În 2022, s-a aflat că nu și-a întâlnit niciodată copilul, care acum locuiește în Franța cu mama sa, într-un somptuos castel din secolul al XVI-lea. Cei doi s-au cunoscut printr-o agenție exclusivistă de co-parenting și, în urma unui tratament de fertilizare in vitro reușit, Sahara îl descrie acum pe Sir Benjamin drept „complet rușinos”.

„Știu că Ben voia un băiat, dar nu știa sexul copilului când a anulat a doua nuntă. S-ar fi răzgândit dacă aș fi avut un băiat? Doar Ben știe asta. Dar nu are niciun interes să o întâlnească pe Violet. Comportamentul lui este devastator.”

