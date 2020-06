10 lucruri pe care le poți citi în ediția de iunie a revistei Unica

Începutul verii se anunță a fi ceva mai relaxat decât primăvara care a trecut și pe care ne-am petrecut-o într-o continuă distanțare socială. Pentru a începe vara așa cum se cuvine, revista Unica de iunie este aici.

În această lună, vei găsi revista atât la punctele de difuzare a presei, cât și online, unde o poți accesa gratuit în format electronic. Dacă vrei să știi ce „bunătăți” bune de savurat într-o escapadă de weekend ți-am pregătit în luna iunie, iată un mic preview:

1. Unica Cover: Gina Pistol

Gina Pistol ne-a cucerit cu energia și carisma ei. Într-un interviu adaptat vremurilor în care trăim, realizat pe WhatsApp, ea ne-a povestit fără perdea despre relația ei cu îndrăgitul Smiley, despre proiectele TV în care este implicată și despre un hobby pe care puțini oameni îl știu.

2. Unica Special: Gravide în starea de urgență

Chiar dacă epidemia de COVID-19 a lovit și România, lumea nu a stat pe loc. Femeile gravide au trebuit să găsească un echilibru între bucuria așteptării unui nou copil și anxietatea constantă cauzată de pericolul noului coronavirus. Laura Cosoi, Gina Chirilă, Dana Rogoz, Oana Tache și Tily Niculae au vorbit despre ce a însemnat pentru ele, în calitate de viitoare mămici, perioada de izolare la domiciliu.

3. Unica Fashion: Rochii pentru toată vara

Pentru că ne-au lipsit mult, rochiile revin în forță în sezonul cald. Fie că vorbim despre rochii cu imprimeuri, rochii colorate, rochii cu broderii fine, cert este că era și timpul pentru un comeback în forță. În ediția de iunie a revistei, vei descoperi cele mai fascinante modele.

4. Unica Interviu: Alex Tudose

Pe noi Alexandru Tudose ne-a cucerit. Are 38 de ani și deja a reușit să vadă lumea de pe cele mai înalte vârfuri ale Terrei, iar pe deasupra ajută constant nenumărați copii și adolescenți ale căror vieți sunt oricum, numai de basm nu. În 2019, prin expediția lui pe vârful Lobuche din Himalaya a reușit să strângă peste 10.000 de donații pentru copiii care suferă de boli incurabile. Experiența respectivă l-a inspirat să scrie și o carte, „Pole-Pole”, despre care ne-a vorbit mai multe în numărul de iunie al revistei.

5. Unica Know How: Cum să vinzi online

Pandemia de COVID-19 a prins mulți antreprenorii din toată lumea pe picior greșit. Dacă te numeri printre ei și la începutul pandemiei aveai doar un magazin fizic și un site căruia nu i-ai acordat prea multă atenție, e momentul să te reorientezi și să vinzi online. Pentru a porni la drum cu dreptul, urmează sfaturile specialistului în e-commerce cu care am vorbit.

6. Unica Beauty: Fake your tan

Un bronz fin arată mereu superb și exotic, însă razele soarelui nu sunt tocmai sănătoase pentru pielea noastră, radiațiile UVA și UVB fiind cauza multor tipuri de cancer de piele. Pentru a-ți menține pielea sănătoasă, optează pentru produse cu rol autobronzant. Dacă nu știi de unde să începi, ți-am pregătit o selecție de produse pe care o poți găsi în Unica de iunie.

7. Unica Interviu: Bogdan Anicescu

Interpretul mimico-gestual Bogdan Anicescu a devenit popular într-una dintre cele mai dificile perioade: cea a pandemiei. El a devenit interpretul oficial al Ministerului Afacerilor Interne în timpul pandemiei, el fiind persoana care traduce toate mesajele legate de măsurile și ordonanțele militare date de Guvern către persoanele cu deficiențe de auz. Despre acest lucru și nu numai, Bogdan ne-a povestit în ediția de iunie a revistei.

8. Unica Beauty: Coafuri de realizat acasă

Statul acasă ne-a făcut mai inventive ca oricând. A trebuit să ne ocupăm personal de tot ce înseamnă beauty – iar aici intră și coafurile. Poate că saloanele s-au deschis între timp, însă întotdeuauna este bine să știm să facem câteva coafuri de bază, simple și versatile. Hair-stylistul Camelia Negrea ne-a arătat cum.

9. Unica Psychology: Carantina pentru echipa noastră

De la începutul stării de urgență, echipa revistei Unica a trebuit să se adapteze, așa că am lucrat de acasă și încă o facem, pentru siguranța tuturor. Lucratul de acasă a venit cu provocări noi. Dacă nu ar fi fost tehnologia, epidemia poate că ne-ar fi dărâmat. Nu am mai fi avut luxul ședințelor pe Google Hangouts și nu am mai fi dispus de infrastructura digitală necesară construirii unei reviste de la zero. Noi, femeile din redacția Unica, am decis să facem un exercițiu de introspecție personală și să analizăm în profunzime ce a însemnat perioada de carantină pentru fiecare dintre noi.

10. Unica Social Media: Tik Tok

Dacă înainte, lumea râdea și spunea că Tik Tok este o prostie care poate avea succes doar la generația Z, pandemia de COVID-19 ne-a demonstrat contrariul. Am disecat îndeaproape această platformă de social media, pentru a-i înțelege succesul. Dacă vrei să descoperi ce am aflat, vei găsi răspunsul în numărul de iunie al revistei.

